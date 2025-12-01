21:21 ()
Свернуть список

Рексем - Шеффилд Юнайтед 26 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 26-12-2025 19:30
26 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 23-й тур
Рексем
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рексем - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 26 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рексем
Рексем
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Фил Паркинсон
Испания Рубен Селльес
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Шеффилд Юнайтед4 : 2Рексем
07.02.2023 Кубок Англии 1/16 финала. Переигровка Шеффилд Юнайтед3 : 1Рексем
29.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Рексем3 : 3Шеффилд Юнайтед
19.12.2025 Англия — Чемпионшип 22-й тур 2 : 1Рексем
13.12.2025 Англия — Чемпионшип 21-й тур Рексем2 : 2
10.12.2025 Англия — Чемпионшип 20-й тур 2 : 0Рексем
06.12.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур 1 : 1Рексем
29.11.2025 Англия — Чемпионшип 18-й тур Рексем1 : 1
20.12.2025 Англия — Чемпионшип 22-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 0
12.12.2025 Англия — Чемпионшип 21-й тур 2 : 0Шеффилд Юнайтед
09.12.2025 Англия — Чемпионшип 20-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1
06.12.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур Шеффилд Юнайтед4 : 0
29.11.2025 Англия — Чемпионшип 18-й тур 2 : 3Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити2248
2
Повышение
Мидлсбро2242
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун2237
4
Плей-офф за повышение
Халл Сити2237
5
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд2236
6
Плей-офф за повышение
Миллуолл2235
7 Куинз Парк Рейнджерс2234
8 Сток Сити2233
9 Бристоль Сити2233
10 Уотфорд2232
11 Саутгемптон2231
12 Дерби Каунти2231
13 Лестер Сити2231
14 Бирмингем Сити2229
15 Рексем2228
16 Вест Бромвич Альбион2228
17 Чарльтон Атлетик2127
18 Шеффилд Юнайтед2226
19 Суонси Сити2226
20 Блэкберн Роверс2125
21 Портсмут2121
22
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед2219
23
Зона вылета
Норвич Сити2218
24
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей21-9

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close