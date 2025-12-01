Рексем - Шеффилд Юнайтед 26 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 26-12-2025 19:30
26 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 23-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рексем - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 26 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рексем
Рексем
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
|Фил Паркинсон
|Рубен Селльес
|Крис Уайлдер
История личных встреч
|13.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|4 : 2
|07.02.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала. Переигровка
|3 : 1
|29.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 3
|19.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|2 : 1
|13.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|2 : 2
|10.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|2 : 0
|06.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|3 : 0
|12.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|2 : 0
|09.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|4 : 0
|29.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ковентри Сити
|22
|48
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|22
|42
| 3
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|22
|37
| 4
Плей-офф за повышение
|Халл Сити
|22
|37
| 5
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|22
|36
| 6
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|22
|35
|7
|Куинз Парк Рейнджерс
|22
|34
|8
|Сток Сити
|22
|33
|9
|Бристоль Сити
|22
|33
|10
|Уотфорд
|22
|32
|11
|Саутгемптон
|22
|31
|12
|Дерби Каунти
|22
|31
|13
|Лестер Сити
|22
|31
|14
|Бирмингем Сити
|22
|29
|15
|Рексем
|22
|28
|16
|Вест Бромвич Альбион
|22
|28
|17
|Чарльтон Атлетик
|21
|27
|18
|Шеффилд Юнайтед
|22
|26
|19
|Суонси Сити
|22
|26
|20
|Блэкберн Роверс
|21
|25
|21
|Портсмут
|21
|21
| 22
Зона вылета
|Оксфорд Юнайтед
|22
|19
| 23
Зона вылета
|Норвич Сити
|22
|18
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|21
|-9