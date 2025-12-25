21:20 ()
Минспорт Украины выступил с заявлением о Забарном и Сафонове

Дата публикации: 25-12-2025 18:39

Министр молодежи и спорта Украины, Матвей Бидный, прокомментировал ситуацию, связанную с одновременным нахождением в составе французского клуба "Пари Сен-Жермен" украинского центрального защитника Ильи Забарного и российского вратаря Матвея Сафонова:

«Я не могу точно сказать, что происходит внутри клуба, но понятно, что руководство должно разобраться с этой ситуацией, так как она создает дискомфорт для всех сторон. "ПСЖ" необходимо учитывать позицию украинских игроков относительно присутствия российских футболистов в одной команде. Тем не менее, это крупный клуб с давними традициями, и я уверен, что его руководство принимает взвешенные решения».

Ранее поступала информация, что "Пари Сен-Жермен" рассматривает возможность продажи Матвея Сафонова в московский футбольный клуб.

