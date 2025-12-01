Марокко - Мали 26 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 26-12-2025 22:00
Стадион: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко), вместимость: 69500
26 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа A. 2-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко - Мали, которое состоится 26 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко).
Составы команд
Марокко
Мали
|1
|вр
|Яссин Буну
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|5
|зщ
|Найеф Агер
|6
|зщ
|Ромен Сес
|26
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|4
|пз
|Софьян Амрабат
|11
|пз
|Исмаэль Сайбари
|24
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|10
|нп
|Браим Диас
|9
|нп
|Суфьян Рахими
|16
|вр
|Джиги Диарра
|26
|зщ
|Войо Кулибали
|5
|зщ
|Абдулай Диаби
|15
|зщ
|Мамаду Фофана
|3
|зщ
|Амаду Данте
|20
|пз
|Мамаду Сангаре
|23
|пз
|Алиу Дьенг
|19
|пз
|Камори Думбия
|7
|пз
|Доржелес Нене
|9
|пз
|Эль Билал Туре
|17
|нп
|Лассин Синайоко
Главные тренеры
|Валид Реграги
|Том Сенфье
История личных встреч
|05.09.2017
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа C. 4-й тур
|0 : 0
|01.09.2017
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа C. 3-й тур
|6 : 0
|21.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа E. 10-й тур
|1 : 0
|09.10.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|22.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 1-й тур
|1 : 1
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|12.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа I. 10-й тур
|4 : 1
|08.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа I. 9-й тур
|0 : 2
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа I. 8-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Мали
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|1
|1
|4
|Коморские острова
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ЮАР
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Египет
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Зимбабве
|1
|0
|4
|Ангола
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Тунис
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Нигерия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|1
|0
|4
|Уганда
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|1
|0
|4
|Ботсвана
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Экваториальная Гвинея
|1
|0
|4
|Судан
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Камерун
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Габон
|1
|0
|4
|Мозамбик
|1
|0