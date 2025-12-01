21:20 ()
Марокко - Мали 26 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 26-12-2025 22:00
Стадион: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко), вместимость: 69500
26 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа A. 2-й тур
Марокко
Мали

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко - Мали, которое состоится 26 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марокко
Мали
1МарокковрЯссин Буну
3МароккозщНуссайр Мазрауи
5МароккозщНайеф Агер
6МароккозщРомен Сес
26МароккозщАнасс Салах-Эддин
8МароккопзАззедин Унаи
4МароккопзСофьян Амрабат
11МароккопзИсмаэль Сайбари
24МароккопзНейл Эль-Айнауи
10МарокконпБраим Диас
9МарокконпСуфьян Рахими
16МаливрДжиги Диарра
26МализщВойо Кулибали
5МализщАбдулай Диаби
15МализщМамаду Фофана
3МализщАмаду Данте
20МалипзМамаду Сангаре
23МалипзАлиу Дьенг
19МалипзКамори Думбия
7МалипзДоржелес Нене
9МалипзЭль Билал Туре
17МалинпЛассин Синайоко
Главные тренеры
МароккоВалид Реграги
БельгияТом Сенфье
История личных встреч
05.09.2017ЧМ-2018 - АфрикаГруппа C. 4-й турМали0 : 0Марокко
01.09.2017ЧМ-2018 - АфрикаГруппа C. 3-й турМарокко6 : 0Мали
21.12.2025Кубок африканских нацийГруппа A. 1-й турМарокко2 : 0
18.11.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиМарокко4 : 0
14.11.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиМарокко1 : 0
14.10.2025ЧМ-2026 — АфрикаГруппа E. 10-й турМарокко1 : 0
09.10.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиМарокко1 : 0
22.12.2025Кубок африканских нацийГруппа A. 1-й турМали1 : 1
18.11.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи0 : 0Мали
12.10.2025ЧМ-2026 — АфрикаГруппа I. 10-й турМали4 : 1
08.10.2025ЧМ-2026 — АфрикаГруппа I. 9-й тур0 : 2Мали
08.09.2025ЧМ-2026 — АфрикаГруппа I. 8-й тур1 : 0Мали
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко13
2
1/8 финала
Мали11
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия11
4 Коморские острова10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
ЮАР13
2
1/8 финала
Египет13
3
1/8 финала - возможный выход
Зимбабве10
4 Ангола10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Тунис13
2
1/8 финала
Нигерия13
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания10
4 Уганда10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал13
2
1/8 финала
ДР Конго13
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин10
4 Ботсвана10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир13
2
1/8 финала
Буркина-Фасо13
3
1/8 финала - возможный выход
Экваториальная Гвинея10
4 Судан10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Камерун13
2
1/8 финала
Кот-д'Ивуар13
3
1/8 финала - возможный выход
Габон10
4 Мозамбик10

Новости футбола

Обзоры матчей

