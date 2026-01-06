Довбик рискует остаться вне стартового состава сборной Украины на ЧМ

Дата публикации: 06-01-2026 12:27

Бывший футболист киевского «Динамо» Олег Саленко считает, что нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик рискует потерять место в стартовом составе сборной Украины, если не повысит уровень своей игры в ближайшее время.

– В марте сборной Украины предстоит сыграть решающий стыковой матч отбора на Чемпионат мира 2026 года с командой Швеции. Может ли ситуация с форвардом ослабить потенциал украинской сборной?

– В национальной команде имеется несколько вариантов среди нападающих, из которых тренер сможет выбрать наиболее оптимальный состав. Матч пройдет в Валенсии. Если Владислав Ванат продолжит прогрессировать и набирать форму, он вполне может выйти в стартовом составе, ведь Испания уже не чужая для него страна.

Если же Довбик не сделает трансфер и останется в нынешнем клубе, скорее всего, его роль будет ограничена выходами на замены. Сергей Ребров рассмотрит его кандидатуру для вызова в сборную, но не в качестве ключевого игрока основного состава, – пояснил Саленко.