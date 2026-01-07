«Ноттингем Форест» одолел «Вест Хэм» в матче 21-го тура АПЛ

Дата публикации: 07-01-2026 01:04

Состоялся матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Вест Хэм Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Игра прошла на стадионе «Лондон», где болельщики стали свидетелями напряжённого противостояния. Главным арбитром встречи был назначен Тони Харрингтон из Кливленда. В итоге победу праздновали футболисты «Ноттингем Форест», завершив матч со счётом 2:1 в свою пользу.

Счёт в игре был открыт уже на 13-й минуте - защитник «Ноттингем Форест» Мурилло срезал мяч в собственные ворота, что позволило хозяевам выйти вперёд. Во втором тайме, на 51-й минуте, Крисенсио Саммервилл имел шанс увеличить отрыв «Вест Хэма», но, после просмотра системы VAR, его гол был отменён из-за нарушения правил. Вскоре «лесники» восстановили равновесие - Николас Домингес на 55-й минуте точно пробил по воротам и сравнял счет.

Развязка наступила в конце встречи. На 89-й минуте Морган Гиббс-Уайт реализовал пенальти, что принесло «Ноттингем Форест» столь важную победу на выезде. После этого поединка «Вест Хэм Юнайтед», имея 14 очков, занимает 18-е место в таблице АПЛ, а «Ноттингем Форест» располагается на 17-й позиции с 21 баллом. Матч стал важным событием для обеих команд в борьбе за сохранение места в элитном дивизионе английского футбола.