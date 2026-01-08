Невероятный успех Кюрасао: как небольшая карибская страна смогла пробиться на чемпионат мира

Дата публикации: 08-01-2026 13:00

Международный бренд 1xBet рассказывает об одной из главных сенсаций квалификации к мундиалю.

Самая маленькая страна в истории чемпионатов мира

Небольшое островное государство Кюрасао славится живописными коралловыми рифами, голубым ликером из ларахи и предоставлением офшорных финансовых услуг. А еще здесь очень любят футбол и уделяют огромное внимание развитию национальной сборной.

Выход Кюрасао на чемпионат мира 2026 года стал настоящим праздником для местных фанатов и большой неожиданностью для всего мира. При этом футбольная сборная карибского государства установила историческое достижение: при 156-тысячном населении Кюрасао стало самой маленькой страной, которой когда-либо удавалось пробиться в финальную стадию чемпионата мира.

Дорога к мечте

Национальная команда Кюрасао стартовала со второго раунда квалификации и преодолела его очень уверенно. Подопечные Дика Адвоката набрали максимальные 12 очков и выиграли группу С, в которой вместе с ними играли Гаити, Сент-Люсия, Барбадос и Аруба.

В следующем раунде отбора сборная Кюрасао попала в квартет B, где ее ожидали матчи с куда более сильными соперниками – Тринидадом и Тобаго, Бермудами и Ямайкой. La Familia Azul продемонстрировала яркий футбол, ни разу не проиграла и заняла первое место в группе. В одном из поединков она разгромила Бермудские острова со счетом 7:0, а в решающем матче против Ямайки смогла отстоять нулевую ничью и добыть путевку на чемпионат мира.

Тренер, который изменил все

Футбольное руководство Кюрасао неоднократно приглашало в национальную команду известных специалистов. В разное время у руля La Familia Azul стояли Гус Хиддинк и Патрик Клюйверт, однако никому из них не удалось добиться значимых успехов. Все изменилось, когда пост главного тренера сборной Кюрасао занял Дик Адвокат.

Опытный специалист возглавил Кюрасао в январе 2024 года Адвокат пригласил на место ассистента своего многолетнего помощника Кора Пота, а также кардинально изменил тренировочный процесс. Дик использовал европейский подход к физическим и тактическим занятиям футболистов, наладив железную дисциплину в коллективе.

Серьезные изменения коснулись и стиля игры команды. Адвокат научил своих подопечных не полагаться только на индивидуальное мастерство, а работать как единый механизм. Под его руководством сборная Кюрасао начала демонстрировать строгий структурированный футбол, добиваясь максимального результата при ограниченных возможностях.

Натурализация – ключ к успеху

Для выхода на чемпионат мира недостаточно подписать хорошего тренера – нужны еще и качественные игроки. Но что делать, если речь идет о национальной команде, где просто приобрести необходимых исполнителей не получится? Федерация футбола Кюрасао и Дик Адвокат нашли отличный выход из этой ситуации – привлечение игроков диаспоры, которые родились в Нидерландах и прошли через систему подготовки местных клубов.

Благодаря грамотной натурализации состав сборной Кюрасао пополнился множеством высококлассных футболистов. Среди них защитник ПСВ Армандо Обиспо, имеющий опыт выступлений в Лиге чемпионов, братья Леандро и Жуниньо Бакуна, успевшие поиграть за английские клубы, Сонтье Хансен и Шуранди Самбо, которые всю карьеру провели в Европе, а также многие другие.

Сегодня почти вся основа команды Адвоката состоит из голландцев, которые имеют корни на Кюрасао и приняли решение представлять свою историческую родину. Благодаря их таланту и профессионализму маленькая островная страна удивила весь мир и смогла пробиться в финальную часть мундиаля.

Сборная Кюрасао – живой пример того, что даже самые смелые желания можно воплотить в жизнь. Не бойтесь идти за своей мечтой и играйте на платформе надежной беттинговой компании 1xBet!