Инфантино оказался в базе «Миротворца» после слов о возможном возвращении России в футбол

Дата публикации: 03-02-2026 22:40

Президент ФИФА Джанни Инфантино был внесён в базу украинского ресурса «Миротворец», куда включают лиц, которых авторы проекта считают причастными к действиям, угрожающим национальной безопасности Украины. Поводом для такого шага стали недавние заявления футбольного функционера, касающиеся статуса сборной России на международной арене.

Ранее Инфантино высказался о необходимости как минимум обсудить вопрос возможного пересмотра действующего запрета на участие российских команд в турнирах под эгидой ФИФА. По его мнению, изоляция не привела к ожидаемому эффекту. Глава мирового футбола отметил, что санкции «не дали результата», а вместо этого усилили напряжение, вызвав дополнительное разочарование и рост взаимной враждебности.

Эти слова вызвали резонанс, особенно на фоне продолжающегося отстранения российских сборных и клубов. С 2022 года национальная команда России не допускается к официальным матчам под эгидой ФИФА и УЕФА. Аналогичные ограничения действуют и в отношении клубов, которые также лишены возможности участвовать в международных соревнованиях.

На этом фоне любое публичное обсуждение темы возвращения российских команд в международный футбол воспринимается крайне чувствительно. Решения по таким вопросам лежат в плоскости международных спортивных структур, однако заявления высокопоставленных функционеров неизбежно оказываются в центре общественного и политического внимания.