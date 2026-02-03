The Athletic назвал переход Гехи в «Манчестер Сити» главным зимним трансфером АПЛ

Дата публикации: 03-02-2026 22:40

Известный британский спортивный ресурс The Athletic подвел итоги зимнего трансферного окна в Английской Премьер-лиге. Эксперты оценили все переходы, совершённые клубами в начале 2026 года, и составили рейтинг из 33 наиболее значимых сделок. Оценка учитывала такие аспекты, как стоимость трансфера по сравнению с качествами игрока, важность футболиста для новой команды, а также необходимость усиления конкретной позиции, на которую приобретён новичок. Лидером топа стал защитник Марк Гехи, который перебрался из "Кристал Пэлас" в "Манчестер Сити". Его переход признан лучшим среди всех зимних приобретений года в АПЛ, ведь игрок способен заметно усилить оборону команды Пепа Гвардиолы.

Топ-10 лучших зимних трансферов, по мнению The Athletic:

1. Марк Гехи (из "Кристал Пэлас" в "Манчестер Сити")

2. Дуглас Луис (из "Ювентуса" в "Астон Виллу")

3. Антуан Семеньо (из "Борнмута" в "Манчестер Сити")

4. Оскар Бобб (из "Манчестер Сити" в "Фулхэм")

5. Алекс Тот (из "Ференцвароша" в "Борнмут")

6. Конор Галлахер (из "Атлетико" в "Тоттенхэм")

7. Райан Роша (из "Васко да Гама" в "Борнмут")

8. Эйнджел Гомес (из "Марселя" в "Вулверхэмптон")

9. Пабло Фелипе (из "Жил Висенте" в "Вест Хэм")

10. Валентин Кастельянос (из "Лацио" в "Вест Хэм")

В целом, аналитики отмечают, что многие клубы сделали акцент на точечном усилении, выбирая игроков, способных быстро влиться в состав и принести результат. В этом рейтинге тесно переплелись как известные имена, так и молодые таланты, которые могут громко заявить о себе уже в нынешнем сезоне.