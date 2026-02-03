«Фулхэм» не отпускает лидера: Уилсон близок к новому контракту, несмотря на интерес из АПЛ

Дата публикации: 03-02-2026 22:43

Лондонский «Фулхэм» предпринимает активные шаги, чтобы сохранить в составе одного из ключевых футболистов — полузащитника Гарри Уилсона. Как сообщает Evening Standard, клуб намерен продлить соглашение с игроком, чей действующий контракт рассчитан лишь до ближайшего лета. Интерес к хавбеку со стороны других команд английской Премьер-лиги заметно усилился, что подталкивает руководство «дачников» ускорить переговорный процесс.

Недавно попытку заполучить Уилсона предпринял «Эвертон», однако «Фулхэм» не стал вступать в предметные переговоры и отклонил обращение. Главный тренер команды Марку Силва подтвердил, что возможный переход даже не рассматривался всерьёз, подчеркнув, что у этой сделки «не было шансов». В клубе высоко ценят вклад валлийца и считают его важной частью долгосрочного проекта.

Уилсон стабильно играет заметную роль в атакующих действиях команды, сочетая креативность, работоспособность и результативность. За время выступлений за «Фулхэм» он провёл 173 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 34 забитых мяча и 43 результативные передачи. Эти показатели делают его одним из самых продуктивных игроков команды за последние годы.

Дополнительный фактор в ситуации — будущее самого Марку Силвы. Контракт португальского специалиста с клубом действует до лета 2026 года, и развитие событий вокруг главного тренера также может повлиять на решение футболиста. По одной из версий, Уилсон внимательно следит за ходом переговоров с наставником и может связать своё будущее с «Фулхэмом» в зависимости от стабильности тренерского штаба.