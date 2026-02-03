Пеп Гвардиола рассказал, почему «Манчестер Сити» проводит вторые таймы слабее первых

Дата публикации: 03-02-2026 22:43

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию, в которой его команда показывает более слабую игру во вторых таймах, чем в первых. В последние шесть матчей английской Премьер-лиги «горожане» не смогли отличиться ни одним голом после перерыва. Такой результат вызывает беспокойство у болельщиков и экспертов, ведь команда привыкла доминировать на протяжении всех 90 минут.

«Реальность заключается в том, что во втором тайме мы теряем тот футбол, который демонстрируем в первой половине встречи. Причина, возможно, в том, что наш состав сейчас более молодой, чем десять лет назад. Молодым игрокам сложнее сохранять уровень концентрации и игрового ритма после отдыха. Вероятно, нам придется принять эту особенность и перестать пытаться слепо повторять то, что работало в первом тайме. Нужно меняться, становиться более гибкими, искать иные подходы во второй половине игры. Для этого нам необходимо расти и набирать опыт», - приводит слова Гвардиолы City Xtra на своей странице в социальной сети X.