«Фенербахче» обвинил «Аль-Иттихад» в провале переходов Канте и Эн-Несири

Турецкий футбольный клуб Фенербахче опубликовал официальное заявление в социальной сети Х после неудавшихся трансферов Н'Голо Канте и Юссефа Эн-Несири. Ранее сообщалось, что между Фенербахче и Аль-Иттихадом была согласована сделка: Канте должен был стать игроком турецкой команды в обмен на Эн-Несири. Однако сделать оформление перехода не удалось из-за возникших проблем с документацией. Согласно поступившей информации, апелляции, поданные обеими сторонами, были отклонены ФИФА.

В заявлении Фенербахче подчёркивается, что клуб выполнил все свои обязательства и действовал строго по установленным регламентам. Были предварительно согласованы все условия с игроками, медицинские осмотры успешно пройдены, а разрешения на трансфер своевременно получены. Все документы для регистрации были загружены в соответствующие платформы корректно и в полном объёме, согласно регламентированным срокам.

Однако в процессе осуществления сделки возникла проблема - другой клуб, Аль-Иттихад, допустил ошибку при заполнении данных в систему TMS, что сделало невозможным завершение трансфера в установленное окно регистрации. Руководство Фенербахче предприняло все необходимые шаги для разрешения ситуации: был инициирован диалог с ФИФА, подан запрос на предоставление отсрочки и организованы дополнительные переговоры для урегулирования вопроса.

Несмотря на все принятые меры и инициативу со стороны Фенербахче, клуб из Саудовской Аравии так и не завершил необходимые процедуры и не предоставил объяснений задержки. В результате этих обстоятельств переход Канте и Эн-Несири не был осуществлен, что вызвало разочарование у болельщиков и руководства турецкого коллектива.

В заключение Фенербахче отмечает, что полностью разделяет чувства своей аудитории и продолжает работу по развитию и укреплению состава с прежней решимостью и профессионализмом, чтобы добиться поставленных спортивных целей в будущем.