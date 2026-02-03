Михаил Мудрик забанен в CS после спора с поляком о Волыни

Дата публикации: 03-02-2026 22:45

Украинский игрок футбольного клуба «Челси» Михаил Мудрик оказался в центре скандала, связанного с популярной киберспортивной игрой Counter-Strike 2. На платформе Faceit, где проходят онлайн-матчи, Мудрика заблокировали из-за конфликта с пользователем из Польши. Как стало известно, срок временной блокировки составляет ровно четыре недели - 28 дней, и на это время футболист утратил возможность участвовать в матчах через данный сервис.

Инцидент произошёл во время одного из игровых раундов, когда украинский полузащитник, выступающий под своим никнеймом, произнес следующую фразу: «Волынь - следующая карта. Волынь ты будешь помнить вечно, бомж», - обратился Мудрик к польскому оппоненту. Эти слова были восприняты как провокация и вызвали активное обсуждение среди участников матча. Польский геймер отправил жалобу администрации Faceit, которая детально рассмотрела ситуацию и приняла решение ввести временный бан для известного футболиста.

Напомним, что сам Михаил присоединился к лондонскому «Челси» в январе 2023 года, перейдя из донецкого «Шахтёра». Однако в декабре 2024 года Мудрик уже попал в новости, когда был временно отстранён от выступлений из-за неудачного прохождения допинг-контроля. Так, новый бан стал для украинского футболиста ещё одной неприятной историей за последнее время.