«Монако» сообщил о трансфере 19-летнего форварда Иленикены в «Аль-Иттихад»

Дата публикации: 03-02-2026 22:46

Молодой нигерийский нападающий, 19-летний Джордж Иленикена, официально сменил клуб и теперь будет выступать за саудовский "Аль-Иттихад". О завершении трансфера сообщает пресс-служба "Монако" на своей странице в социальной сети Х. В заявлении французского клуба говорится: "Клуб благодарит Джорджа за его преданность коллективу и желает ему удачи и успехов на новом этапе карьеры".

Джордж Иленикена присоединился к "Монако" в начале 2024 года, и с того времени сумел проявить себя как результативный игрок. В составе монегасков он сыграл 51 матч, в которых забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи. Благодаря своей игре и прогрессу, он привлёк внимание зарубежных клубов. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость молодого форварда составляет 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне команда "Монако" располагается на 10-ой строчке Лиги 1, сумев набрать 27 очков за 20 проведённых матчей. Уход Иленикены может сказаться на атакующем потенциале клуба, но руководство "Монако" рассчитывает на замену и дальнейшее усиление состава.