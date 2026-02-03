«Реал» видит Энцо Фернандеса потенциальным преемником Беллингема

Дата публикации: 03-02-2026 22:47

Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Энцо Фернандесу и рассматривает его как возможную замену Джуду Беллингему, если английский хавбек покинет испанский клуб по завершении текущего сезона. Об этом информирует издание Caught Offside.

На сегодняшний день "сливочные" не планируют скорого расставания с Беллингемом, однако руководство клуба осознаёт, что в футболе всё возможно, и не исключает развития подобного сценария. В "Реале" считают, что Энцо Фернандес обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать новым лидером полузащиты и взять на себя значительную ответственность на поле. Аргентинец уже давно находится в сфере интересов мадридцев и демонстрирует стабильную игру в английской Премьер-лиге.

Джуд Беллингем выступает за "Реал" с лета 2023 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 28 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и оформив четыре результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2029 года, а текущая рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 160 миллионов евро. Пока руководство мадридского клуба надеется сохранить Беллингема, но уже подыскало достойную альтернативу в лице Фернандеса на случай неожиданного перехода своей звезды в другой клуб.