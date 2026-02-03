ПСЖ рассматривает Энцо Фернандеса как потенциального лидера, но «Челси» готов расстаться с полузащитником не менее чем за €100 млн

Дата публикации: 03-02-2026 22:48

«ПСЖ» рассматривает полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса в качестве возможного ключевого игрока для построения новой команды в следующем сезоне, сообщает издание Caught Offside.

По данным источника, руководство лондонского клуба не желает расставаться с аргентинским футболистом, однако может быть вынуждено рассмотреть предложения из-за необходимости соблюдения финансовых правил. Если «Челси» всё же согласится на трансфер, цена за трансфер Энцо Фернандеса будет находиться в диапазоне 100-110 млн евро. Отмечается, что «ПСЖ» готов выделить такую сумму ради приобретения перспективного полузащитника, чтобы сделать его новым лидером своего коллектива.

Фернандес выступает за «Челси» с января 2023 года, демонстрируя высокий уровень игры. В нынешнем сезоне аргентинец сыграл уже 35 матчей во всех турнирах, в которых смог отличиться 11 забитыми мячами и оформить четыре результативные передачи. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2032 года, что говорит о долгосрочных планах «Челси» на этого игрока. По сведениям сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Фернандеса на данный момент оценивается в 85 млн евро. Однако спрос на футболиста, а также его заметный вклад в игру команды, могут привести к увеличению суммы возможного трансфера.