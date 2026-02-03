Альбасете – Барселона. Прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании 3 февраля

Дата публикации: 03-02-2026 22:54

3 февраля на стадионе Эстадио Карлос Бельмонте состоится поединок 1/4 финала Кубка Испании, в котором встретятся команды Альбасете и Барселона.

Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Альбасете

Клуб из Альбасете известен своими приличными результатами в конце XX и начале XXI века. Однако в последние годы команда пережила достаточно сложные времена — в нынешнем десятилетии ей даже пришлось выступать в третьем по уровню дивизионе Испании. К счастью, застревать там надолго не пришлось, и сейчас коллектив стабильно выступает в Сегунде, занимая по итогам прошлого сезона десятое место. Это стало ощутимым прогрессом относительно предыдущих лет.

В нынешнем чемпионате ситуация сложилась не совсем спокойно — в определённый момент даже маячила угроза вылета. Тем не менее, сейчас Альбасете находится на подъёме — команда выиграла три последние матча подряд, демонстрируя отличную игровую форму и боевой настрой.

Особенно команда проявляет себя в Кубке Испании. Прошлые раунды прошли успешно: Альбасете уверенно разобрался с Депортиво Сан-Фернандес и Леганесом, а после драматичной дуэли с Сельтой сумел пробиться дальше, выиграв в серии пенальти после ничьи 2:2. Самой громкой сенсацией стал январский матч с мадридским Реалом, в котором малоизвестный аутсайдер сумел обыграть королевский клуб со счётом 3:1, поразив ворота игрока сборной Украины Андрея Лунина.

Барселона

Испанский грант в последние два сезона находился в сложной ситуации, в том числе из-за финансовых проблем, которые ограничивали возможности на трансферном рынке. Летом 2022 года клуб пригласил нового главного тренера — Ханси Флика, ранее не имевшего опыта работы в Испании. Однако немецкий специалист с первого же сезона сумел привести команду к победам — Барселона выиграла все внутренние трофеи, многократно переигрывая своего основного соперника — мадридский Реал.

Тем не менее, недавнее осеннее Эль Класико завершилось поражением каталонцев. Несмотря на это, Барселона продолжает лидировать в чемпионате, опережая мадридский клуб. Правда, после январского неудачного матча с Реалом Сосьедад разница в очках сократилась, и борьба за титул обострилась. В то же время стоит выделить важную победу в Суперкубке Испании, где каталонцы одолели мадридцев, после чего Хаби Алонсо был уволен. Также в Лиге чемпионов Барселона без проблем вышла в плей-офф, что позволило разгрузить календарь, пропустив первый раунд плей-офф.

Статистика личных встреч

В шести последних встречах между этими командами победу одерживала исключительно Барселона. Однако с 2005 года соперники так и не встречались друг с другом на поле.

Прогноз

Букмекерские конторы безоговорочно отдают предпочтение гостям из Барселоны. Однако учитывая тот факт, что каталонцам предстоит серьезная борьба в Примере, тренерский штаб, вероятно, постарается рационально распределить силы игроков, чтобы избежать ненужных травм и переутомления. В связи с этим от предстоящего матча стоит ожидать умеренное количество забитых голов. Наш прогноз — тотал матча меньше 4,0 голов с коэффициентом 1,65.

Матч обещает подарить интересную и напряжённую борьбу, где Альбасете будет стремиться подтвердить статус сенсации Кубка, а Барселона — подтвердить своё превосходство и пройти дальше. Не пропустите это захватывающее противостояние 3 февраля!