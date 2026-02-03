Яремчук объяснил выбор 77-го номера в «Лионе»

Дата публикации: 03-02-2026 22:55

Украинский нападающий Роман Яремчук рассказал, почему решил выбрать 77-й номер в составе «Лиона»:

– Какой номер вы выбрали и по какой причине?

– Раньше я выступал под номером 7, но сейчас этот номер уже занят, поэтому решил взять 77-й. Вот такой простой ответ.

– У вас на футболке два седьмых — планируете забивать вдвое больше голов?

– Надеюсь на это, но в первую очередь хочу, чтобы команда побеждала в матчах. Для меня главное — приносить пользу команде и вместе с ней добиваться успехов.

Отметим, что Роман Яремчук перешёл в «Лион» на правах аренды из клуба «Олимпиакос». Французский клуб имеет опцию выкупа игрока за сумму в пять миллионов евро.

Этот выбор номера символизирует для Яремчука новый этап в карьере и стремление проявить себя максимально ярко в составе «Лиона». Форвард рассчитывает внести значительный вклад в достижения своей новой команды и помочь ей в борьбе за высокие места в чемпионате.