«Милан» уверенно победил «Болонью» в последнем матче 23-го тура Серии А

В последнем матче 23-го тура итальянской Серии А сезона 2024-2025 встретились "Милан" и "Болонья". Игра прошла на стадионе "Ренато Далль'Ара" в Болонье. Главным арбитром матча выступил Джанлука Манганьелло из Пинероло. "Милан" одержал уверенную победу со счётом 3-0, не оставив хозяевам поля шансов на положительный результат.

Первый мяч был забит на 20-й минуте - отличился английский полузащитник Рубен Лофтус-Чик, которому ассистировал Адриен Рабьо. На 39-й минуте французский нападающий Кристофер Нкунку реализовал пенальти, который он сам и заработал, удвоив преимущество гостей. Сразу после перерыва, на 48-й минуте, свою активность голом отметил Адриен Рабьо, установив окончательный счёт на табло.

Благодаря этой уверенной виктории, "Милан" увеличил свою копилку до 50 очков и после 23 туров закрепился на второй строчке турнирной таблицы Серии А. Отставание от лидирующего "Интера" составляет пять пунктов. "Болонья" после поражения осталась на десятой позиции, имея в активе 30 очков. Таким образом, "Милан" продолжает борьбу за чемпионство, а "Болонье" предстоит улучшать результаты в следующих турах.