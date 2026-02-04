«Байер» уверенно победил «Санкт-Паули» в четвертьфинале Кубка Германии

Дата публикации: 04-02-2026 01:58

В 1/4 финала Кубка Германии состоялся матч между леверкузенским "Байером" и "Санкт-Паули" из Гамбурга. На своем стадионе "БайАрена" хозяева уверенно одержали победу с крупным счётом 3:0 и шагнули в полуфинал турнира. Встречу судил Флориан Бадштюбнер из Виндсбаха.

Счёт в поединке на 31-й минуте открыл Мартен Терье, поразив ворота "Санкт-Паули". На 63-й минуте преимущество леверкузенцев удвоил нападающий Патрик Шик, реализовав отличный голевой момент. Окончательный итог встречи установил Йонас Хофман, который отличился на 90+2-й минуте, закрепив успех своей команды и не оставив сопернику ни единого шанса на возвращение в игру.

Напомним, на предыдущем этапе Кубка "Байер" прошёл дортмундскую "Боруссию", выиграв со счётом 1:0. В свою очередь, "Санкт-Паули" сенсационно выбил из турнира "Боруссию" из Мёнхенгладбаха - встреча завершилась победой гамбуржцев 2:1. Таким образом, оба коллектива заслуженно оказались в четвертьфинале, однако класс леверкузенцев оказался значительно выше.

Действующим обладателем Кубка Германии остаётся "Штутгарт", который в прошлогоднем финале обыграл "Арминию" со счётом 4:2.