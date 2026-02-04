16:39 ()
Свернуть список

«Барселона» одержала победу над «Альбасете» в четвертьфинале Кубка Испании

Дата публикации: 04-02-2026 02:00

 

Состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встретились команда "Альбасете", представляющая вторую лигу Испании, и знаменитая "Барселона" из Каталонии. Игра проходила на домашнем стадионе "Карлос Бельмонте" в городе Альбасете. Как главный судья на поле работал Хосе Мунуэра Монтеро. В напряжённой борьбе победу одержали гости - матч завершился со счётом 2:1 в пользу "Барселоны".

Счёт был открыт на 39-й минуте встречи благодаря усилиям молодого вингера каталонцев Ламина Ямаля, который вновь продемонстрировал свои впечатляющие игровые качества. После перерыва преимущество "Барселоны" удвоил защитник Рональд Араухо, отличившись на 56-й минуте. Однако "Альбасете" не собирался сдаваться - на 87-й минуте защитник хозяев Хави Морено сумел сократить разрыв, подарив болельщикам надежду как минимум на дополнительное время, но каталонцы удержали победу.

Напомним, что в 1/8 финала Кубка Испании "Альбасете" совершил настоящую сенсацию, выбив мадридский "Реал" со счётом 3:2. В свою очередь, "Барселона" на той стадии турнира одержала победу над "Расингом" со счётом 2:0 и уверенно прошла дальше.

"Барселона" продолжает защищать свой титул обладателя Кубка Испании. В прошлом сезоне, 26 апреля 2025 года, каталонская команда в драматичном финале одолела мадридский "Реал" в дополнительное время, завершив встречу победным счётом 3:2.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close