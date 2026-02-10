«Рома» обыграла «Кальяри» в матче 24-го тура Серии А

Дата публикации: 10-02-2026 02:15

На стадионе Олимпико в Риме завершился матч 24-го тура чемпионата Италии по футболу между Ромой и Кальяри. За ходом встречи следил главный арбитр Маттео Марченаро. Римская команда вышла на поле с боевым настроем и, заработав три очка, уверенно обыграла соперника со счётом 2:0.

Первое взятие ворот случилось на 25-й минуте - нападающий Ромы Дониэлл Мален воспользовался ошибкой обороны гостей и точно пробил по воротам Кальяри. Во втором тайме, на 65-й минуте, Мален оформил дубль, ещё раз поразив ворота соперника и закрепив преимущество своей команды. Итоговый счёт 2:0 остался неизменным до финального свистка, и болельщики хозяев праздновали важную победу своей команды.

Благодаря этой победе Рома после 24 туров смогла набрать 46 очков и закрепилась на пятой строке в турнирной таблице Серии А, продолжая борьбу за места в еврокубках. Кальяри, в свою очередь, остался с 28 очками на 12-й позиции, и сохраняет шансы подняться выше по итогам оставшихся матчей. Лидером чемпионата на данный момент остаётся Интер, который после 24 сыгранных встреч имеет в своём активе 58 очков и уверенно занимает первую строчку.