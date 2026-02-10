Агент Эндрика прокомментировал трансфер бразильца из «Реала» в «Лион»

Дата публикации: 10-02-2026 02:16

Агент молодого бразильского нападающего Эндрика, Тиаго Фрейтас, поделился подробностями перехода своего подопечного из мадридского Реала в французский клуб Лион. В январе этого года Эндрик подписал арендное соглашение с Лионом, рассчитанное до конца текущего сезона. За время, проведённое в Реале, футболисту удалось получить совсем немного игрового времени: по словам агента, причиной такого положения вещей стала высокая конкуренция среди нападающих королевского клуба.

Агент объяснил: "Если обратить внимание на состав Реала и посмотреть на линию нападения, становится очевидно, что в клубе выступают восемь из десяти сильнейших форвардов мира. В их числе Винисиус Жуниор - обладатель титула Лучший игрок года по версии ФИФА, Килиан Мбаппе - потрясающий и исключительный футболист, Джуд Беллингем - универсальный игрок, способный побороться за престижные индивидуальные награды, а также Родриго, который не раз становился решающим игроком в напряжённых матчах Лиги чемпионов. В такой компании для молодого игрока, которому всего 18 лет, крайне сложно рассчитывать на регулярное место в основном составе и длительное игровое время".

Для получения необходимой игровой практики было принято решение отправить Эндрика в аренду в Лион на полгода. Агент подчеркнул, что никаких тайн или дополнительных условий в соглашении нет - речь идёт исключительно о временной аренде, право выкупа не предусмотрено. По окончании сезона Эндрик вернётся в Реал, и по плану клуба продолжит свою карьеру именно там. Как именно сложится его судьба в следующем сезоне, пока предсказать невозможно, однако агент уверенно говорит, что летом бразилец вновь наденет майку мадридского клуба.

Сейчас Эндрик уже провёл шесть матчей за Лион, где ему удалось забить пять голов и отдать одну результативную передачу. таким образом, арендная сделка принесла свою пользу как самому игроку, который получает важный опыт, так и клубу, который рассчитывает на его успешное возвращение.