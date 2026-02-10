03:21 ()
«Интер» на финальной стадии переговоров о продлении контракта с Димарко до 2030 года

Дата публикации: 10-02-2026 02:18

 

Защитник миланского "Интера" Федерико Димарко оказался на пороге подписания нового долгосрочного соглашения с клубом, рассчитанного до 2030 года. Об этом сообщает итальянский журналист и инсайдер Николо Скира на своей странице в соцсети Х. Ранее футболист вызывал интерес у ряда клубов из английской Премьер-лиги, однако переговоры так и не переросли в конкретные предложения или сделки. Сейчас обе стороны - как руководство "Интера", так и сам Димарко - считают продолжение сотрудничества приоритетом для себя и уверенно идут к заключению нового контракта.

Димарко, которому недавно исполнилось 28 лет, занимает позицию левого защитника и считается воспитанником академии "Интера". В разные годы он проходил арендные этапы в "Сьоне", "Парме", "Вероне" и "Асколи", после чего вернулся в родную команду и стал одним из важнейших игроков состава нерадзурри. В нынешнем сезоне он уже принял участие в 31 поединке, сумев отличиться 6 забитыми мячами и сделать 13 результативных передач. Действующий контракт Димарко рассчитан до 2027 года, а его ориентировочная трансферная стоимость, по версии портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро. Таким образом, продление контракта станет важным шагом для укрепления команды.

