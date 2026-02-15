Арбелоа раскрыл причину, по которой Мбаппе не сыграл с «Реалом Сосьедад»

Дата публикации: 15-02-2026 13:18

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа объяснил, почему французский нападающий команды Килиан Мбаппе не появился на поле в матче 24-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» - 4:1.

По словам наставника, Мбаппе уже некоторое время ощущает физический дискомфорт и каждый выход на поле дается ему ценой заметных усилий. Тренерский штаб предпочел не рисковать, учитывая выездную игру с «Бенфикой» во вторник, - передает As. Арбелоа уточнил, что рассчитывает увидеть Килиана в строю и, скорее всего, на поле в Лиссабоне, если динамика в ближайшие дни сохранится положительной.

После 24 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Арбелоа подчеркнул, что здоровье футболиста важнее сиюминутных задач, а глубина состава позволяет проводить ротацию без серьезной потери качества. Медицинская служба продолжит мониторинг состояния форварда, на базе в Вальдебебас ему предложат индивидуальный режим работы и постепенное увеличение нагрузки. Рассматривался вариант с ограниченным игровым временем против «Реала Сосьедад», однако тренеры выбрали осторожность. Уверенная победа над баскским клубом подтвердила, что команда хорошо проходит плотный отрезок календаря, а партнеры по атаке сумели эффективно воспользоваться предоставленным шансом. Впереди у «Реала» серия ответственных встреч - поэтому грамотное распределение минут и своевременные паузы для лидеров остаются приоритетом штаба.