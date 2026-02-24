Гари Невилл считает, что «Манчестер Юнайтед» способен финишировать третьим в АПЛ

Дата публикации: 24-02-2026 23:14

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а теперь футбольный аналитик Гари Невилл поделился своим мнением о перспективах «красных дьяволов» в текущем сезоне английской Премьер-лиги. По его словам, команда способна занять места в топ-3 или топ-4.

«У «Манчестер Юнайтед» есть отличная возможность закрепиться в первой четвёрке. Я уверен, что именно так и будет. Остальные команды испытывают нагрузки из-за участия в еврокубках, а у «МЮ» таких отвлекающих факторов нет, что является большим преимуществом.

Хотя «красные дьяволы» не слишком уверенно сыграли матч против «Эвертона», сейчас они постепенно начинают выигрывать те игры, где раньше испытывали сложности. Убеждён, что «Манчестер Юнайтед» вполне по силам занять третье место. Ещё совсем недавно я предполагал, что «Астон Вилла» может сбавить темп и немного потерять позиции.

Если взглянуть на игроков «МЮ», видно, что у них хорошее настроение. Команда способна побеждать и в хороших, и в непростых матчах — например, несмотря на не самый удачный поединок с «Вест Хэмом», они всё равно сумели заработать очко. Всё это говорит о том, что команда движется в правильном направлении и показывает высокие результаты. Думаю, что в конце сезона они займут третье или четвёртое место», – приводят слова Невилла на Sky Sports.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков в 27 встречах и находится на четвертой строчке турнирной таблицы АПЛ, что подтверждает серьёзные намерения клуба сохранить место в зоне чемпионов.