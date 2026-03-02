«Ювентус» добывает ничью в поединке 27-го тура итальянской Серии А против «Ромы»

Дата публикации: 02-03-2026 04:37

Завершился захватывающий матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Ювентус». Встреча прошла на легендарном стадионе «Олимпико» в Риме, где команды подарили болельщикам настоящее футбольное зрелище. Главным арбитром игры был Симоне Содза. Финальный свисток зафиксировал ничейный результат — 3:3.

Открыл счет в матче защитник «Ромы» Уэсли Франса, забивший гол на 39-й минуте, благодаря чему хозяева поля получили преимущество. Однако уже в начале второго тайма, на 47-й минуте, форвард «Ювентуса» Шику Консейсау сумел сравнять счёт и вернуть надежду своей команде. Спустя несколько минут, на 54-й минуте, защитник римлян Эван Н'Дика вновь вывел «Рому» вперед, укрепляя позиции хозяев. Не останавливаясь, нападающий Дониэлл Мален реализовал очередной гол на 65-й минуте, доведя счёт до 3:1 в пользу «Ромы».

Играя более активно, гости сумели сократить отставание на 78-й минуте благодаря точному удару полузащитника Жереми Бога. И в самый драматичный момент, на добавленной третей минуте матча (90+3), защитник «Ювентуса» Федерико Гатти оформил спасительный гол, подарив туринской команде ничью и забрав одно очко из Рима.

По итогам 27 сыгранных встреч в текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» набрала 51 очко, что позволило команде уверенно расположиться на четвёртом месте турнирной таблицы. В свою очередь, «Ювентус» с 47 очками занимает шестую позицию, продолжая бороться за место в еврокубках.

В ближайшем туре 8 марта «Рома» будет принимать «Дженоа», а на день раньше — 7 марта — «Ювентус» примет на своём поле команду «Пизу». Эти встречи обещают быть напряжёнными и важными для обеих команд в борьбе за высокие места в Серии А.