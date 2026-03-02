Президент ФИФА выступил за удаление с поля игроков, прикрывающих рот во время споров на поле.

Дата публикации: 02-03-2026 04:40

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил с предложением ввести красную карточку для футболистов, которые прикрывают рот руками или одеждой во время конфликтных ситуаций на поле.

«Игроки, использующие такие жесты, явно стремятся скрыть свои слова. Это свидетельствует о том, что они осознают недопустимость высказываний. Когда человек закрывает рот, значит, ему есть что скрывать. Мы должны действовать решительно и принимать эффективные меры против проявлений расизма. В то же время важно учитывать контекст ситуации. В эмоциональном порыве можно совершить ошибку, за которую впоследствии искренне раскаиваешься. Поэтому стоит рассмотреть возможность снижения наказания для тех, кто публично признаёт свою вину и приносит извинения», — приводит слова Инфантино Sky News.

Кроме того, глава ФИФА предложил сократить минимальный срок дисквалификации за дискриминационные высказывания до пяти матчей, если игрок публично признает свою вину.

Инициатива по ужесточению наказаний возникла после матча плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов между португальской «Бенфикой» и испанским «Реалом». В ходе встречи нападающий «Реала» Винисиус Жуниор сообщил арбитру, что полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни обругал его, называя обезьяной и прикрывая рот футболкой. Сам Престианни отказался признавать расистские оскорбления, однако допустил, что мог использовать некорректные выражения. Впоследствии Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранил игрока «Бенфики» от следующего матча.