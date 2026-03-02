«Марсель» одержал победу над «Лионом» в матче 24-го тура Лиги 1 Франции

Дата публикации: 02-03-2026 04:39

В рамках 24-го тура французской Лиги 1 сезона 2025/2026 состоялся захватывающий поединок между футбольными коллективами «Марселя» и «Лиона». Матч проходил на домашнем стадионе «Марселя» — «Оранж Велодром» в одноименном городе на юге Франции. Судил игру главный арбитр Жером Бризар, который внимательно следил за ходом встречи и принимал важные решения на поле. Итогом напряженного противостояния стала победа хозяев со счётом 3:2, что принесло большое удовлетворение болельщикам «Марселя».

Матч начал с раннего гола в исполнении полузащитника «Лиона» Корентина Толиссо, который забил уже на третьей минуте игры, реализовав передачу от форварда Эндрика. Этот быстрый гол придал «Лиону» уверенности и оживил борьбу на поле. Однако во втором тайме команда хозяев смогла переломить ход встречи. На 53-й минуте форвард «Марселя» Игор Пайшао поразил ворота соперников, сравняв счёт. Далее на 76-й минуте нападающий «Марселя» Реми Имбер, получив шикарную передачу от Эндрика, забил второй мяч в ворота «Лиона». Не сдаваясь, «Лион» продолжал атаковать, и уже через пять минут, на 81-й минуте, Пьер-Эмерик Обамеянг завоевал ворота соперников, сравняв счет вновь. В добавленное время матча на 90+1-й минуте Обамеянг оформил дубль, решив судьбу поединка и закрепив победу «Марселя» со счетом 3:2.

По итогам 24 матчей французской элитной лиги «Лион» продолжает удерживать третью позицию в турнирной таблице, имея в своём активе 45 очков. Вместе с тем «Марсель» не отстает, занимая четвёртое место благодаря 43 заработанным очкам и продолжая борьбу за попадание в еврокубки.

Следующие матчи обещают быть не менее интересными: «Лион» 8 марта примет на своем поле сильного соперника — «Пари Сен-Жермен», в то время как «Марсель» проведёт выездной поединок на день раньше, 7 марта, против «Тулузы». Обе команды нацелены на успешное выступление и усиление своих позиций в чемпионате.

Таким образом, этот тур Лиги 1 продемонстрировал высокий уровень футбола, живую борьбу и множество ярких игровых моментов, а также подчеркнул важность командной сплочённости и мастерства отдельных игроков, особенно тех, кто способен изменить ход встречи одним точным ударом.