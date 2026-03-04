Лиам Росеньор озвучил, какой результат в этом сезоне станет успешным для «Челси»

Дата публикации: 04-03-2026 23:35

Главный тренер английского клуба «Челси» Лиам Росеньор поделился своим мнением о том, какой результат в этом сезоне можно считать успешным.

По его словам, успешный сезон для «Челси» означает выход в Лигу чемпионов. Это крайне важно, так как именно на этом уровне должен выступать клуб. Несмотря на текущие позиции в таблице, у команды всё ещё есть отличные шансы достичь этой цели.

Кроме того, выиграть трофей было бы великолепным достижением и вполне реально в этом сезоне. Интересно, что на этой неделе «Челси» впервые начал тренироваться с белыми мячами, что традиционно символизирует начало ключевой части сезона. Белые мячи служат сигналом, что ошибок допускать уже нельзя, потому что времени остается всё меньше. Об этом тренерский штаб и Лиам Росеньор особенно напомнили игрокам.

Как сообщает официальный сайт «Челси», команда сейчас занимает шестое место в таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 45 очков после 28 сыгранных матчей.

Положение «Челси» в чемпионате остаётся достаточно стабильным, но борьба за попадание в топ-четвёрку и Лигу чемпионов продолжается. Каждый матч теперь приобретает особое значение, и команда должна демонстрировать максимальную концентрацию и мастерство, чтобы не упустить свой шанс.

Тренерский штаб настроен решительно, а игроки полностью осознают важность текущего этапа. Впереди ещё много матчей, и от того, как «Челси» проведёт их, зависит итог сезона. Росеньор уверен, что клуб способен не только удержаться в зоне Лиги чемпионов, но и побороться за трофеи, что станет отличным результатом для всех болельщиков и для всего коллектива.