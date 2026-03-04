УЕФА запретил фанатам «Галатасарая» присутствовать на матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

Дата публикации: 04-03-2026 23:37

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявила о принятом решении запретить продажу билетов болельщикам команды «Галатасарай» на предстоящий гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Кроме того, клуб оштрафован на сумму 40 тысяч евро.

Такое наказание связано с неподобающим поведением фанатов «Галатасарая» во время матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Ювентуса», который состоялся 25 февраля в Турине. На протяжении игры болельщики турецкого клуба использовали пиротехнические средства, устраивали беспорядки и забрасывали поле посторонними предметами.

Матч между «Ливерпулем» и «Галатасараем» состоится 18 марта, а первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в Турции 10 марта. УЕФА продолжает строго следить за соблюдением правил безопасности и порядка на стадионах, чтобы обеспечить комфорт и безопасность всех участников и зрителей.