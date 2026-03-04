«Ливерпуль» рискует упустить примерно £120 млн при непопадании в Лигу чемпионов

Дата публикации: 04-03-2026 23:39

Футбольный клуб «Ливерпуль» рискует потерять около £120 млн, если не удастся пробиться в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, отсутствие участия в главном клубном европейском турнире значительно ударит по финансовым показателям мерсисайдцев. Тем не менее, несмотря на крупные расходы во время прошедшего летнего трансферного окна, экономическое положение клуба остаётся стабильным и не вызывает серьёзных опасений.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает пятую позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 48 очков. В Лиге чемпионов команда завершила групповой этап на третьем месте, что означает, что в 1/8 финала она встретится с турецким клубом «Галатасараем».

Таким образом, для мерсисайдцев очень важно сохранить успешную серию в национальном первенстве, чтобы гарантировать себе старт в Лиге чемпионов в следующем сезоне и избежать значительных финансовых потерь, которые могут повлиять на развитие клуба и возможности для закупки новых игроков.