Рома - Эмполи 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
3 Октября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Серия А, 7-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Эмполи, которое состоится 03 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Аурелио Андреацолли
История личных встреч
|11.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 27
|2 : 1
|06.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 2
|01.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 0
|30.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 11
|0 : 0
|27.02.2016
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 3
|17.10.2015
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 1
|31.01.2015
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 1
|20.01.2015
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|13.09.2014
|Италия - Серия А
|Тур 2
|0 : 1
|22.03.2008
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 1