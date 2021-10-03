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Рома - Эмполи 3 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
3 Октября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Серия А, 7-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия)
РомаЭмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Эмполи, которое состоится 03 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Италия Аурелио Андреацолли
История личных встреч
11.03.2019 Италия - Серия А Тур 27 Рома2 : 1Эмполи
06.10.2018 Италия - Серия А Тур 8 Эмполи0 : 2Рома
01.04.2017 Италия - Серия А Тур 30 Рома2 : 0Эмполи
30.10.2016 Италия - Серия А Тур 11 Эмполи0 : 0Рома
27.02.2016 Италия - Серия А Тур 27 Эмполи1 : 3Рома
17.10.2015 Италия - Серия А Тур 8 Рома3 : 1Эмполи
31.01.2015 Италия - Серия А Тур 21 Рома1 : 1Эмполи
20.01.2015 Кубок Италии 1/8 финала Рома2 : 1 ДВЭмполи
13.09.2014 Италия - Серия А Тур 2 Эмполи0 : 1Рома
22.03.2008 Италия - Серия А Тур 30 Рома2 : 1Эмполи

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