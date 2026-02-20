23:46 ()
Пяст - Мотор 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2026 19:00
Стадион: Мейски (Гливице, Польша), вместимость: 9913
20 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 22-й тур
Пяст
Мотор

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Мотор, которое состоится 20 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Гливице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пяст
Гливице
Мотор
Люблин
История личных встреч
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Мотор0 : 0Пяст
09.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур Мотор1 : 4Пяст
08.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур Пяст2 : 3Мотор
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 3 : 0Пяст
09.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Пяст1 : 0
03.02.2026 Польша — Экстракласса 4-й тур Пяст1 : 0
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 2 : 1Пяст
14.12.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 0 : 1Пяст
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Мотор2 : 3
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 4 : 1Мотор
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Мотор2 : 1
14.12.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Мотор1 : 1
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 1 : 0Мотор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2036
2
Лига чемпионов
Гурник З2134
3
Лига конференций
Висла Плоцк2133
4
Лига конференций
Краковия2132
5 Заглембе Л2132
6 Лех П2132
7 Ракув2131
8 Корона2130
9 Лехия2127
10 Радомяк2027
11 ГКС Катовице2027
12 Пяст2126
13 Погонь2125
14 Мотор2124
15 Видзев2123
16
Зона вылета
Арка2022
17
Зона вылета
Нецеча2121
18
Зона вылета
Легия2121

