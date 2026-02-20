Пяст - Мотор 20 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Мотор, которое состоится 20 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Гливице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 0
|09.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|1 : 4
|08.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 3
|15.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 0
|09.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 0
|03.02.2026
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|1 : 0
|31.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|0 : 1
|15.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|2 : 3
|07.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|4 : 1
|01.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ягеллония
|20
|36
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|21
|34
| 3
Лига конференций
|Висла Плоцк
|21
|33
| 4
Лига конференций
|Краковия
|21
|32
|5
|Заглембе Л
|21
|32
|6
|Лех П
|21
|32
|7
|Ракув
|21
|31
|8
|Корона
|21
|30
|9
|Лехия
|21
|27
|10
|Радомяк
|20
|27
|11
|ГКС Катовице
|20
|27
|12
|Пяст
|21
|26
|13
|Погонь
|21
|25
|14
|Мотор
|21
|24
|15
|Видзев
|21
|23
| 16
Зона вылета
|Арка
|20
|22
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|21
|21
| 18
Зона вылета
|Легия
|21
|21