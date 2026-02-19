Чилаверт: 90% игроков «Реала» - темнокожие. Почему у команды нет проблем, а у Винисиуса возникают сложности?

Дата публикации: 19-02-2026 18:57

Бывший голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт выразил резкую критику в адрес вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и, наоборот, поддержал нападающего «Бенфики» Джанлуку Престианни после расистского инцидента, произошедшего в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов между этими командами.

«Я полностью на стороне Престианни. Винисиус часто первым начинает оскорблять соперников, и на записи это чётко видно. При этом около 90% игроков «Реала» составляют футболисты с тёмной кожей. Почему же у большинства из них не возникает проблем, а Винисиус конфликтует со всеми вокруг?

Футбол — это прямоугольное поле, где играют настоящие мужчины, и раньше мы не стеснялись обмениваться колкими словами. Однако с появлением микрофонов и камер игра стала какой-то более нежной и осторожной», — приводит слова Чилаверта издание A Bola.

Во втором тайме матч был приостановлен после того, как Винисиус обвинил Престианни в том, что он якобы назвал его «обезьяной». Интересно, что в момент скандала футболист из Аргентины прикрывал рот футболкой.

Этот эпизод вновь поднял тему расизма в современном футболе и вызвал большой общественный резонанс. Многие эксперты и фанаты призывают к более жёстким мерам в отношении дискриминационных проявлений на стадионах и в игровых дисциплинах. В то же время наблюдается раскол во мнениях, связанном с личной поведением игроков и особенностями массового взаимодействия на поле.

Подобные конфликты показывают, что проблемы расизма в спорте ещё далеко не решены окончательно, и требуют комплексного подхода со стороны футбольных организаций, команд и самих футболистов. В будущем важно сохранять честную игру, уважение друг к другу и бороться с любыми проявлениями дискриминации в спорте.