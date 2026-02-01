Бранн - Болонья 19 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бранн - Болонья, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Бранн (Берген, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Матиас Дюнгеланн
|21
|зщ
|Дензел Де Руве
|3
|зщ
|Фредрик Паллесен Кнудсен
|4
|зщ
|Нана Кваме Боакье
|17
|зщ
|Йоахим Солтведт
|23
|зщ
|Торе Педерсен
|18
|пз
|Якоб Лунги Сёренсен
|8
|пз
|Феликс Хорн Мюре
|32
|пз
|Маркус Холанн
|14
|нп
|Ульрик Матисен
|29
|нп
|Ноа-Жан Хольм
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|20
|зщ
|Надир Цортеа
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|16
|зщ
|Николо Казале
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|4
|пз
|Томмазо Побега
|21
|пз
|Йенс Одгор
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
|24
|нп
|Тейс Даллинга
|Фрейр Александерссон
|Винченцо Итальяно
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 3
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 4
|30.11.2025
|Норвегия — Элитсерия
|30-й тур
|3 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|11.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 1 : 4
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|03.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 3
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 3