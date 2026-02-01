21:33 ()
Бранн - Болонья 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2026 19:45
Стадион: Бранн (Берген, Норвегия), вместимость: 17686
19 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Бранн
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бранн - Болонья, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Бранн (Берген, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бранн
Берген, Норвегия
Болонья
Болонья, Италия
1НорвегияврМатиас Дюнгеланн
21БельгиязщДензел Де Руве
3НорвегиязщФредрик Паллесен Кнудсен
4ГаназщНана Кваме Боакье
17НорвегиязщЙоахим Солтведт
23НорвегиязщТоре Педерсен
18ДанияпзЯкоб Лунги Сёренсен
8НорвегияпзФеликс Хорн Мюре
32НорвегияпзМаркус Холанн
14НорвегиянпУльрик Матисен
29НорвегиянпНоа-Жан Хольм
1ПольшаврЛукаш Скорупски
20ИталиязщНадир Цортеа
26КолумбиязщДжон Лукуми
16ИталиязщНиколо Казале
33ИспаниязщХуан Миранда
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
4ИталияпзТоммазо Побега
21ДанияпзЙенс Одгор
7ИталиянпРиккардо Орсолини
30АргентинанпБенхамин Домингес
24НидерландынпТейс Даллинга
Главные тренеры
ИсландияФрейр Александерссон
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турБолонья0 : 0Бранн
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур1 : 0Бранн
22.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й турБранн3 : 3
11.12.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турБранн0 : 4
30.11.2025Норвегия — Элитсерия30-й турБранн3 : 1
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур1 : 1Бранн
15.02.2026Италия — Серия А25-й тур1 : 2Болонья
11.02.2026Кубок Италии1/4 финалаБолонья1 : 1 1 : 4
08.02.2026Италия — Серия А24-й турБолонья0 : 1
03.02.2026Италия — Серия А23-й турБолонья0 : 3
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур0 : 3Болонья

Отзывы и комментарии к матчу

