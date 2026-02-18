Дата публикации: 18-02-2026 13:43

Нападающий "Ванкувер Уайткэпс" Томас Мюллер снова появился в футболке "Баварии", что вызвало волну обсуждений среди поклонников на тему его возможного возвращения в мюнхенский клуб.

Однако появление 35-летнего нападающего в экипировке немецкого гранда связано не с трансферными слухами, а с участием в рекламной кампании бренда Classic Football Shirts. У игрока на данный момент нет планов возвращаться в Европу.

Стоит отметить, что Мюллер покинул "Баварию" прошлым летом, завершив впечатляющий 25-летний этап своей карьеры, связанный с мюнхенским клубом. Он присоединился к академии команды еще в 2000 году в возрасте 10 лет, провел за клуб 743 официальных матча и завоевал 33 различных трофея.

По ранее достигнутым договоренностям, Томас Мюллер проведет свои последние выступления в форме "Баварии" на клубном чемпионате мира ФИФА, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля. Этот турнир станет для него своеобразным прощальным аккордом с родным клубом перед окончательным переходом в следующий этап своей карьеры.