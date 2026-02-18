Брюгге - Атлетико 18 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Атлетико М, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Атлетико М
Мадрид, Испания
22
вр
Симон Миньоле
64
зщ
Кириани Саббе
4
зщ
Хоэль Ордоньес
44
зщ
Брандон Мехеле
65
зщ
Хоакин Сейс
15
пз
Рафаэль Оньедика
20
пз
Ханс Ванакен
25
нп
Александар Станкович
9
нп
Карлуш Форбш
67
нп
Мамаду Диахон
17
нп
Ромео Верман
13
вр
Ян Облак
14
зщ
Маркос Льоренте
2
зщ
Хосе Хименес
18
зщ
Марк Пубиль
17
зщ
Давид Ганцко
6
пз
Коке
20
пз
Джулиано Симеоне
4
пз
Родриго Мендоса
11
пз
Тьяго Альмада
19
нп
Хулиан Альварес
9
нп
Александр Сёрлот
Главные тренеры
Ники Хайен
Диего Симеоне
История личных встреч
12.10.2022
Лига чемпионов
Группа B. 4-й тур
0 : 0
04.10.2022
Лига чемпионов
Группа B. 3-й тур
2 : 0
11.12.2018
Лига чемпионов
Группа A. 6-й тур
0 : 0
03.10.2018
Лига чемпионов
Группа A. 2-й тур
3 : 1
15.02.2026
Бельгия — Лига Жюпиле
25-й тур
1 : 2
08.02.2026
Бельгия — Лига Жюпиле
24-й тур
3 : 0
01.02.2026
Бельгия — Лига Жюпиле
23-й тур
1 : 0
28.01.2026
Лига чемпионов
Общий этап. 8-й тур
3 : 0
24.01.2026
Бельгия — Лига Жюпиле
22-й тур
4 : 3
15.02.2026
Испания — Примера
24-й тур
3 : 0
12.02.2026
Кубок Испании
1/2 финала
4 : 0
08.02.2026
Испания — Примера
23-й тур
0 : 1
05.02.2026
Кубок Испании
1/4 финала
0 : 5
31.01.2026
Испания — Примера
22-й тур
0 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Брюгге» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
