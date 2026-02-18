02:01 ()
Брюгге - Атлетико 18 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-02-2026 22:00
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
18 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Брюгге
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Атлетико М, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Атлетико М
Мадрид, Испания
22 Бельгия вр Симон Миньоле
64 Бельгия зщ Кириани Саббе
4 Эквадор зщ Хоэль Ордоньес
44 Бельгия зщ Брандон Мехеле
65 Бельгия зщ Хоакин Сейс
15 Нигерия пз Рафаэль Оньедика
20 Бельгия пз Ханс Ванакен
25 Сербия нп Александар Станкович
9 Португалия нп Карлуш Форбш
67 Франция нп Мамаду Диахон
17 Бельгия нп Ромео Верман
13 Словения вр Ян Облак
14 Испания зщ Маркос Льоренте
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
18 Испания зщ Марк Пубиль
17 Словакия зщ Давид Ганцко
6 Испания пз Коке
20 Аргентина пз Джулиано Симеоне
4 Испания пз Родриго Мендоса
11 Аргентина пз Тьяго Альмада
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
9 Норвегия нп Александр Сёрлот
Главные тренеры
Бельгия Ники Хайен
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
12.10.2022 Лига чемпионов Группа B. 4-й тур Атлетико М0 : 0Брюгге
04.10.2022 Лига чемпионов Группа B. 3-й тур Брюгге2 : 0Атлетико М
11.12.2018 Лига чемпионов Группа A. 6-й тур Брюгге0 : 0Атлетико М
03.10.2018 Лига чемпионов Группа A. 2-й тур Атлетико М3 : 1Брюгге
15.02.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 25-й тур 1 : 2Брюгге
08.02.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 24-й тур Брюгге3 : 0
01.02.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 23-й тур 1 : 0Брюгге
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Брюгге3 : 0
24.01.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 22-й тур Брюгге4 : 3
15.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 3 : 0Атлетико М
12.02.2026 Кубок Испании 1/2 финала Атлетико М4 : 0
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур Атлетико М0 : 1
05.02.2026 Кубок Испании 1/4 финала 0 : 5Атлетико М
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур 0 : 0Атлетико М
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Брюгге» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

