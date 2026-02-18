Леванте - Вильярреал 18 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Вильярреал, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Мэтью Райан
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|6
|зщ
|Диего Пампин
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|3
|зщ
|Алан Маттурро
|24
|пз
|Карлос Альварес
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|12
|пз
|Унай Венседор
|9
|нп
|Иван Ромеро
|21
|нп
|Карл Эдуард Этта Эйонг
|1
|вр
|Луис Жуниор
|6
|зщ
|Пау Наварро
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|4
|зщ
|Рафа Марин
|18
|пз
|Пап Гейе
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|19
|нп
|Николя Пепе
|21
|нп
|Тани Олувасейи
|22
|нп
|Айосе Перес
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|Марселино Гарсия Тораль
|02.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|03.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|5 : 0
|18.04.2021
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 5
|03.02.2021
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0 ДВ
|02.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 1
|15.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 1
|23.08.2019
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 1
|10.03.2019
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 2
|04.11.2018
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|20.01.2018
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 2
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|4 : 2
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|23.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 2
|17.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 0
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 1
|09.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|4 : 1
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|60
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|58
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|45
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|23
|45
| 5
Лига Европы
|Бетис
|24
|41
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|24
|35
|7
|Сельта
|24
|34
|8
|Реал Сосьедад
|24
|31
|9
|Атлетик Б
|24
|31
|10
|Осасуна
|24
|30
|11
|Хетафе
|24
|29
|12
|Жирона
|24
|29
|13
|Севилья
|24
|26
|14
|Валенсия
|24
|26
|15
|Алавес
|24
|26
|16
|Эльче
|24
|25
|17
|Райо Вальекано
|23
|25
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|24
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|23
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|23
|16