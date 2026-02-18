02:01 ()
Леванте - Вильярреал 18 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-02-2026 21:00
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
18 Февраля 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Леванте
Вильярреал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Вильярреал, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Вильярреал
Вильярреал
13 Австралия вр Мэтью Райан
4 Испания зщ Адриан Де Ла Фуэнте
6 Испания зщ Диего Пампин
22 Германия зщ Джереми Тольян
3 Уругвай зщ Алан Маттурро
24 Испания пз Карлос Альварес
8 Испания пз Хон Андер Оласагасти
20 Испания пз Ориоль Эренас
12 Испания пз Унай Венседор
9 Испания нп Иван Ромеро
21 Камерун нп Карл Эдуард Этта Эйонг
1 Бразилия вр Луис Жуниор
6 Испания зщ Пау Наварро
12 Португалия зщ Ренату Вейга
17 Канада зщ Тейджон Бьюкенен
24 Испания зщ Альфонсо Педраса
4 Испания зщ Рафа Марин
18 Сенегал пз Пап Гейе
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
19 Кот-д'Ивуар нп Николя Пепе
21 Канада нп Тани Олувасейи
22 Испания нп Айосе Перес
Главные тренеры
Португалия Луиш Мануэл Феррейра Каштру
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
02.04.2022 Испания - Примера 30-й тур Леванте2 : 0Вильярреал
03.01.2022 Испания - Примера 19-й тур Вильярреал5 : 0Леванте
18.04.2021 Испания - Примера 33-й тур Леванте1 : 5Вильярреал
03.02.2021 Кубок Испании 1/4 финала Леванте1 : 0 ДВВильярреал
02.01.2021 Испания - Примера 17-й тур Вильярреал2 : 1Леванте
15.02.2020 Испания - Примера 24-й тур Вильярреал2 : 1Леванте
23.08.2019 Испания - Примера 2-й тур Леванте2 : 1Вильярреал
10.03.2019 Испания - Примера 27-й тур Леванте0 : 2Вильярреал
04.11.2018 Испания - Примера 11-й тур Вильярреал1 : 1Леванте
20.01.2018 Испания - Примера 20-й тур Вильярреал2 : 1Леванте
15.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Леванте0 : 2
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 4 : 2Леванте
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур Леванте0 : 0
23.01.2026 Испания — Примера 21-й тур Леванте3 : 2
17.01.2026 Испания — Примера 20-й тур 2 : 0Леванте
14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 2 : 1Вильярреал
09.02.2026 Испания — Примера 23-й тур Вильярреал4 : 1
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур 2 : 2Вильярреал
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 3 : 0Вильярреал
24.01.2026 Испания — Примера 21-й тур Вильярреал0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2460
2
Лига чемпионов
Барселона2458
3
Лига чемпионов
Атлетико М2445
4
Лига чемпионов
Вильярреал2345
5
Лига Европы
Бетис2441
6
Лига конференций
Эспаньол2435
7 Сельта2434
8 Реал Сосьедад2431
9 Атлетик Б2431
10 Осасуна2430
11 Хетафе2429
12 Жирона2429
13 Севилья2426
14 Валенсия2426
15 Алавес2426
16 Эльче2425
17 Райо Вальекано2325
18
Зона вылета
Мальорка2424
19
Зона вылета
Леванте2318
20
Зона вылета
Овьедо2316

Отзывы и комментарии к матчу

Новости футбола

Обзоры матчей

