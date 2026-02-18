02:01 ()
Олимпиакос - Байер 18 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-02-2026 22:00
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
18 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Олимпиакос
Байер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Байер, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Байер
Леверкузен, Германия
88 Греция вр Константинос Цолакис
23 Бразилия зщ Родиней
45 Греция зщ Панайотис Рецос
20 Португалия зщ Коштинья
5 Италия зщ Лоренцо Пирола
3 Аргентина зщ Франсиско Ортега
32 Аргентина пз Сантьяго Эссе
96 Греция пз Христос Музакитис
22 Португалия пз Шикинью
10 Португалия нп Желсон Мартинш
9 Марокко нп Айюб Эль-Кааби
28 Германия вр Янис Бласвих
4 Англия зщ Джарелл Куанса
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
8 Германия пз Роберт Андрих
21 Испания пз Лукас Васкес
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
24 Испания пз Алеш Гарсия
20 Испания пз Алехандро Гримальдо
30 Алжир пз Ибрахим Маза
19 Нидерланды нп Эрнест Поку
14 Чехия нп Патрик Шик
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
Дания Каспер Юльманн
Нидерланды Рогьер Мейер
История личных встреч
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Олимпиакос2 : 0Байер
14.02.2026 Греция — Суперлига 21-й тур 0 : 0Олимпиакос
08.02.2026 Греция — Суперлига 20-й тур Олимпиакос0 : 1
04.02.2026 Греция — Суперлига 17-й тур 0 : 3Олимпиакос
01.02.2026 Греция — Суперлига 19-й тур 1 : 1Олимпиакос
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 2Олимпиакос
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур Байер4 : 0
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 1Байер
03.02.2026 Кубок Германии 1/4 финала Байер3 : 0
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 3Байер
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Байер3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Олимпиакос» — «Байер». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

