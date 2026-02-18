Олимпиакос - Байер 18 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Байер, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Байер
Леверкузен, Германия
88
вр
Константинос Цолакис
23
зщ
Родиней
45
зщ
Панайотис Рецос
20
зщ
Коштинья
5
зщ
Лоренцо Пирола
3
зщ
Франсиско Ортега
32
пз
Сантьяго Эссе
96
пз
Христос Музакитис
22
пз
Шикинью
10
нп
Желсон Мартинш
9
нп
Айюб Эль-Кааби
28
вр
Янис Бласвих
4
зщ
Джарелл Куанса
12
зщ
Эдмон Тапсоба
8
пз
Роберт Андрих
21
пз
Лукас Васкес
25
пз
Эксекиэль Паласиос
24
пз
Алеш Гарсия
20
пз
Алехандро Гримальдо
30
пз
Ибрахим Маза
19
нп
Эрнест Поку
14
нп
Патрик Шик
Главные тренеры
Хосе Луис Мендилибар
Каспер Юльманн
Рогьер Мейер
История личных встреч
20.01.2026
Лига чемпионов
Общий этап. 7-й тур
2 : 0
14.02.2026
Греция — Суперлига
21-й тур
0 : 0
08.02.2026
Греция — Суперлига
20-й тур
0 : 1
04.02.2026
Греция — Суперлига
17-й тур
0 : 3
01.02.2026
Греция — Суперлига
19-й тур
1 : 1
28.01.2026
Лига чемпионов
Общий этап. 8-й тур
1 : 2
14.02.2026
Германия — Бундеслига
22-й тур
4 : 0
07.02.2026
Германия — Бундеслига
21-й тур
1 : 1
03.02.2026
Кубок Германии
1/4 финала
3 : 0
31.01.2026
Германия — Бундеслига
20-й тур
1 : 3
28.01.2026
Лига чемпионов
Общий этап. 8-й тур
3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Олимпиакос» — «Байер». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
