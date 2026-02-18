Финляндия - Швейцария 18 Февраля прямая трансляция
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Швейцария, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 20:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Ро Арена (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Антти Пеннанен
|Патрик Фишер
|14.12.2025
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|3 : 4 ОТ
|06.11.2025
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|3 : 1
|03.05.2025
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|8 : 2
|06.02.2025
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|0 : 1 Б
|15.12.2024
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|1 : 0
|07.11.2024
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|2 : 3 ОТ
|21.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 3
|04.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 3
|08.02.2024
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|4 : 2
|17.12.2023
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|3 : 4 ОТ
|14.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|11 : 0
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|4 : 1
|11.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|4 : 1
|13.12.2025
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|2 : 4
|17.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Квалификация
|3 : 0
|15.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|4 : 3 ОТ
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|5 : 1
|12.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|4 : 0
| Швейцария
Италия
|3 : 0
| Германия
Франция
|5 : 1
| Чехия
Дания
|3 : 2
| Швеция
Латвия
|17.02
| Словакия
Германия
|18.02
| Канада
Чехия
|18.02
| Финляндия
Швейцария
|18.02
| США
QP3
|18.02
|20.02
|20.02
|21.02
|22.02