Финляндия - Швейцария 18 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-02-2026 19:10
Стадион: Ро Арена (Милан, Италия), вместимость: 5700
18 Февраля 2026 года в 20:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), 1/4 финала
Финляндия
Швейцария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Швейцария, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 20:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Ро Арена (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Швейцария
Главные тренеры
Финляндия Антти Пеннанен
Швейцария Патрик Фишер
История личных встреч
14.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швейцария3 : 4 ОТФинляндия
06.11.2025 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Швейцария3 : 1Финляндия
03.05.2025 Еврохоккейтур Чешские игры Швейцария8 : 2Финляндия
06.02.2025 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швейцария0 : 1 БФинляндия
15.12.2024 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швейцария1 : 0Финляндия
07.11.2024 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Швейцария2 : 3 ОТФинляндия
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Финляндия1 : 3Швейцария
04.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Швейцария1 : 3Финляндия
08.02.2024 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Финляндия4 : 2Швейцария
17.12.2023 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швейцария3 : 4 ОТФинляндия
14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B Финляндия11 : 0
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B Финляндия4 : 1
11.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B 4 : 1Финляндия
14.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швейцария3 : 4 ОТФинляндия
13.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры Финляндия2 : 4
17.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Квалификация Швейцария3 : 0
15.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A Швейцария4 : 3 ОТ
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A 5 : 1Швейцария
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A Швейцария4 : 0
14.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швейцария3 : 4 ОТФинляндия
Турнирная таблица
Квалификация
Швейцария
Италия
3 : 0
Германия
Франция
5 : 1
Чехия
Дания
3 : 2
Швеция
Латвия
17.02
1/4 финала
Словакия
Германия
18.02
Канада
Чехия
18.02
Финляндия
Швейцария
18.02
США
QP3
18.02
1/2 финала
20.02
20.02
За 3-е место
21.02
Финал
22.02

