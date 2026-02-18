США - Швеция 18 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Швеция, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Майк Салливан
|Сэм Халлам
|24.05.2025
|ЧМ-2025
|1/2 финала
|2 : 6
|18.02.2025
|Турнир четырёх наций
|Турнир четырёх наций
|1 : 2
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|5 : 2
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4 ОТ
|21.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|3 : 2 ОТ
|19.05.2018
|ЧМ-2018
|1/2 финала
|6 : 0
|08.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|4 : 3
|10.12.2013
|Универсиада
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|04.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа C. 3-й тур
|6 : 2
|10.05.2009
|ЧМ-2009
|За 3-е место
|2 : 4
|15.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа C
|5 : 1
|14.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа C
|6 : 3
|12.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа C
|1 : 5
|25.05.2025
|ЧМ-2025
|Финал
|0 : 1 ОТ
|24.05.2025
|ЧМ-2025
|1/2 финала
|2 : 6
|17.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Квалификация
|5 : 1
|14.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|5 : 3
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|4 : 1
|11.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|5 : 2
|14.12.2025
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|0 : 5
| Швейцария
Италия
|3 : 0
| Германия
Франция
|5 : 1
| Чехия
Дания
|3 : 2
| Швеция
Латвия
|5 : 1
| Словакия
Германия
|18.02
| Канада
Чехия
|18.02
| Финляндия
Швейцария
|18.02
| США
Швеция
|18.02
|20.02
|20.02
|21.02
|22.02