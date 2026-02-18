02:03 ()
США - Швеция 18 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-02-2026 22:10
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
18 Февраля 2026 года в 23:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), 1/4 финала
США
Швеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Швеция, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Швеция
Главные тренеры
США Майк Салливан
Швеция Сэм Халлам
История личных встреч
24.05.2025 ЧМ-2025 1/2 финала Швеция2 : 6США
18.02.2025 Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций США1 : 2Швеция
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Швеция5 : 2США
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Швеция3 : 4 ОТСША
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа B США3 : 2 ОТШвеция
19.05.2018 ЧМ-2018 1/2 финала Швеция6 : 0США
08.05.2017 ЧМ-2017 Группа A США4 : 3Швеция
10.12.2013 Универсиада Группа A. 1-й тур США2 : 0Швеция
04.05.2011 ЧМ-2011 Группа C. 3-й тур Швеция6 : 2США
10.05.2009 ЧМ-2009 За 3-е место США2 : 4Швеция
15.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C США5 : 1
14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C США6 : 3
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C 1 : 5США
25.05.2025 ЧМ-2025 Финал 0 : 1 ОТСША
24.05.2025 ЧМ-2025 1/2 финала Швеция2 : 6США
17.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Квалификация Швеция5 : 1
14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B Швеция5 : 3
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B 4 : 1Швеция
11.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B Швеция5 : 2
14.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 0 : 5Швеция
Турнирная таблица
Квалификация
Швейцария
Италия
3 : 0
Германия
Франция
5 : 1
Чехия
Дания
3 : 2
Швеция
Латвия
5 : 1
1/4 финала
Словакия
Германия
18.02
Канада
Чехия
18.02
Финляндия
Швейцария
18.02
США
Швеция
18.02
1/2 финала
20.02
20.02
За 3-е место
21.02
Финал
22.02

