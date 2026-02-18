Вулверхэмптон - Арсенал 18 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Арсенал, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Жозе Са
|15
|зщ
|Йерсон Москера
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|3
|зщ
|Уго Буэно
|21
|пз
|Родригу Гомеш
|47
|пз
|Эйнджел Гомес
|8
|пз
|Жоао Гомес
|36
|нп
|Матеус Мане
|9
|нп
|Адам Армстронг
|14
|нп
|Толуваласе Арокодаре
|1
|вр
|Давид Райя
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|7
|нп
|Букайо Сака
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|Роб Эдвардс
|Микель Артета
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|24.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|10.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|02.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|15.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 0
|12.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|03.02.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|53
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|26
|45
| 5
Лига Европы
|Челси
|26
|44
|6
|Ливерпуль
|26
|42
|7
|Брентфорд
|26
|40
|8
|Эвертон
|26
|37
|9
|Борнмут
|26
|37
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|36
|11
|Сандерленд
|26
|36
|12
|Фулхэм
|26
|34
|13
|Кристал Пэлас
|26
|32
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|31
|15
|Лидс Юнайтед
|26
|30
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|29
|17
|Ноттингем Форест
|26
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|26
|18
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|26
|9