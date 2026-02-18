02:01 ()
Вулверхэмптон - Арсенал 18 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-02-2026 22:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
18 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Вулверхэмптон
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Арсенал, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Арсенал
Лондон
1 Португалия вр Жозе Са
15 Колумбия зщ Йерсон Москера
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
37 Чехия зщ Ладислав Крейчи
3 Испания зщ Уго Буэно
21 Португалия пз Родригу Гомеш
47 Англия пз Эйнджел Гомес
8 Бразилия пз Жоао Гомес
36 Англия нп Матеус Мане
9 Англия нп Адам Армстронг
14 Нигерия нп Толуваласе Арокодаре
1 Испания вр Давид Райя
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
5 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
36 Испания пз Мартин Субименди
41 Англия пз Деклан Райс
10 Англия пз Эберечи Эзе
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
7 Англия нп Букайо Сака
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
Уэльс Роб Эдвардс
Испания Микель Артета
История личных встреч
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Арсенал2 : 1Вулверхэмптон
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Вулверхэмптон0 : 1Арсенал
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Арсенал2 : 0Вулверхэмптон
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Вулверхэмптон0 : 2Арсенал
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Арсенал2 : 1Вулверхэмптон
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал5 : 0Вулверхэмптон
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вулверхэмптон0 : 2Арсенал
24.02.2022 Англия - Премьер-лига 20-й тур Арсенал2 : 1Вулверхэмптон
10.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Вулверхэмптон0 : 1Арсенал
02.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вулверхэмптон2 : 1Арсенал
15.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 1Вулверхэмптон
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 0Вулверхэмптон
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Вулверхэмптон1 : 3
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Вулверхэмптон0 : 2
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 2 : 0Вулверхэмптон
15.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Арсенал4 : 0
12.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 1Арсенал
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Арсенал3 : 0
03.02.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Арсенал1 : 0
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 0 : 4Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2657
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2653
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2650
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2645
5
Лига Европы
Челси2644
6 Ливерпуль2642
7 Брентфорд2640
8 Эвертон2637
9 Борнмут2637
10 Ньюкасл Юнайтед2636
11 Сандерленд2636
12 Фулхэм2634
13 Кристал Пэлас2632
14 Брайтон энд Хоув Альбион2631
15 Лидс Юнайтед2630
16 Тоттенхэм Хотспур2629
17 Ноттингем Форест2627
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2624
19
Зона вылета
Бёрнли2618
20
Зона вылета
Вулверхэмптон269

Отзывы и комментарии к матчу

