Канада - Чехия 18 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-02-2026 17:40
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
18 Февраля 2026 года в 18:40 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), 1/4 финала
Канада
Чехия

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Чехия, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 18:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Чехия
Главные тренеры
Канада Джон Купер
Чехия Радим Рулик
История личных встреч
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A Чехия0 : 5Канада
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Канада4 : 3 ОТЧехия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада3 : 1Чехия
28.05.2022 ЧМ-2022 1/2 финала Канада6 : 1Чехия
25.05.2019 ЧМ-2019 1/2 финала Канада5 : 1Чехия
24.02.2018 Олимпийские игры 2018 За 3-е место Чехия4 : 6Канада
17.02.2018 Олимпийские игры 2018 Группа A. 2-й тур Канада2 : 3 БЧехия
15.12.2017 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Чехия4 : 1Канада
05.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Чехия1 : 4Канада
18.09.2016 Кубок Мира Группа A Канада6 : 0Чехия
15.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A Канада10 : 2
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A Канада5 : 1
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A Чехия0 : 5Канада
29.12.2025 Кубок Шпенглера 1/4 финала 5 : 1Канада
28.12.2025 Кубок Шпенглера Spengler Cup Davos — Grp. 2 Канада1 : 4
17.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Квалификация Чехия3 : 2
15.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A 4 : 3 ОТЧехия
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A 3 : 6Чехия
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A Чехия0 : 5Канада
14.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры Чехия0 : 5
Турнирная таблица
Квалификация
Швейцария
Италия
3 : 0
Германия
Франция
5 : 1
Чехия
Дания
3 : 2
Швеция
Латвия
17.02
1/4 финала
Словакия
Германия
18.02
Канада
Чехия
18.02
Финляндия
Швейцария
18.02
США
QP3
18.02
1/2 финала
20.02
20.02
За 3-е место
21.02
Финал
22.02

