Канада - Чехия 18 Февраля прямая трансляция
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Чехия, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 18:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Джон Купер
|Радим Рулик
|12.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|0 : 5
|21.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 3 ОТ
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 1
|28.05.2022
|ЧМ-2022
|1/2 финала
|6 : 1
|25.05.2019
|ЧМ-2019
|1/2 финала
|5 : 1
|24.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|За 3-е место
|4 : 6
|17.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|Группа A. 2-й тур
|2 : 3 Б
|15.12.2017
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|4 : 1
|05.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|1 : 4
|18.09.2016
|Кубок Мира
|Группа A
|6 : 0
|15.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|10 : 2
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|5 : 1
|12.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|0 : 5
|29.12.2025
|Кубок Шпенглера
|1/4 финала
|5 : 1
|28.12.2025
|Кубок Шпенглера
|Spengler Cup Davos — Grp. 2
|1 : 4
|17.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Квалификация
|3 : 2
|15.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|4 : 3 ОТ
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|3 : 6
|12.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|0 : 5
|14.12.2025
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|0 : 5
| Швейцария
Италия
|3 : 0
| Германия
Франция
|5 : 1
| Чехия
Дания
|3 : 2
| Швеция
Латвия
|17.02
| Словакия
Германия
|18.02
| Канада
Чехия
|18.02
| Финляндия
Швейцария
|18.02
| США
QP3
|18.02
|20.02
|20.02
|21.02
|22.02