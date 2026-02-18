02:00 ()
«Реал» одержал победу над «Бенфикой» в матче плей-офф Лиги чемпионов

Дата публикации: 18-02-2026 01:28

Завершился первый поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026, в котором встретились «Бенфика» и мадридский «Реал». Матч прошёл на стадионе «Да Луш» в столице Португалии — Лиссабоне. Главным судьёй встречи был назначен Франсуа Летексье. Итоговый результат поединка — 1:0 в пользу команды из Мадрида.

Единственный мяч на 50-й минуте забил вингер «Королевского клуба» Винисиус Жуниор, что и позволило «Реалу» одержать минимальную, но важную победу.

Ответный матч этой пары запланирован на 25 февраля и пройдёт на домашней арене «Реала» — стадионе «Сантьяго Бернабеу». Именно там мадридский клуб постарается закрепить успех и выйти в следующий этап турнира.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» набрала девять очков и заняла 24-е место в общем рейтинге участников. В то время как «Реал» завершил турнирную часть с 15 очками, расположившись на девятой позиции среди сильнейших клубов Европы.

