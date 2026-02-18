«ПСЖ» одержал победу над «Монако» в стартовом поединке плей-офф Лиги чемпионов

Дата публикации: 18-02-2026 01:27

Завершился первый матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 между французскими клубами «Монако» и «ПСЖ». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако под судейством главного арбитра Хесуса Хиля Мансано из Испании (Дон-Бенито). В упорной борьбе победу со счётом 3:2 одержала команда из Парижа, продемонстрировав волевую игру и стойкость в ключевые моменты встречи.

Матч начался буквально с гола уже на первой минуте: нападающий «Монако» Фоларин Балогун с передачи российского полузащитника Александра Головина поразил ворота российского голкипера Матвея Сафонова. Это быстрое начало подстегнуло команду хозяев – на 18-й минуте Балогун реализовал выход один на один и оформил дубль, увеличив преимущество своей команды. Однако «ПСЖ» не сдавался – на 22-й минуте полузащитник парижан Витинья не реализовал пенальти, отразив удар вратарь Филипп Кён.

Тем не менее, усилия парижской команды дали результат – на 29-й минуте форвард «ПСЖ» Дезире Дуэ, вышедший на поле вместо Усмана Дембеле, сумел сократить разрыв в счёте. На 41-й минуте защитник парижан Ашраф Хакими сравнял счёт, что добавило напряжённости перед перерывом. Во второй половине встречи полузащитник «Монако» Александр Головин получил прямую красную карточку на 48-й минуте — сначала арбитр показал ему жёлтую карточку, но изменил решение после просмотра видеоповтора VAR.

Воспользовавшись численным преимуществом, команда «ПСЖ» активизировалась и на 67-й минуте Дезире Дуэ оформил дубль, выведя свою команду вперёд. Этот гол стал решающим в матче, определив итоговую победу парижан 3:2. По результатам группового этапа Лиги чемпионов «Монако» набрал 10 очков и расположился на 21-м месте в общем зачёте, в то время как «ПСЖ» завершил этап с 14 очками и занял 11-ю позицию.

Ответный поединок состоится в ближайшую среду, 25 февраля, на домашнем стадионе «ПСЖ» — «Парк де Пренс» в Париже. Эта игра обещает быть не менее драматичной и важной для обеих команд, которые будут бороться за выход в следующий этап решения турнира.