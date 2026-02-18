02:01 ()
Карабах - Ньюкасл Юнайтед 18 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-02-2026 19:45
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
18 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Карабах
Ньюкасл Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан).

Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
99 Польша вр Матеуш Кохальски
2 Бразилия зщ Матеус Силва
13 Азербайджан зщ Бахлул Мустафазаде
81 Колумбия зщ Кевин Давид Медина Рентерия
44 Азербайджан зщ Элвин Джафаргулиев
35 Бразилия пз Педро Бикальо
8 Черногория пз Марко Янкович
15 Кабо-Верде пз Леандру Андраде
9 Испания пз Хони Монтьель
10 Франция пз Абделла Зубир
17 Колумбия нп Камило Дуран
1 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
12 Германия зщ Малик Тшау
33 Англия зщ Дэн Бёрн
3 Англия зщ Льюис Холл
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
8 Италия пз Сандро Тонали
28 Англия пз Джо Уиллок
11 Англия нп Харви Барнс
10 Англия нп Энтони Гордон
20 Швеция нп Энтони Эланга
Главные тренеры
Азербайджан Гурбан Гурбанов
Англия Эдди Хау
История личных встреч
14.02.2026 Азербайджан — Премьер-лига 20-й тур 0 : 1Карабах
10.02.2026 Азербайджан — Премьер-лига 19-й тур 1 : 2Карабах
01.02.2026 Азербайджан — Премьер-лига 18-й тур Карабах1 : 0
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 6 : 0Карабах
24.01.2026 Азербайджан — Премьер-лига 17-й тур Карабах0 : 2
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 3Ньюкасл Юнайтед
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 2Ньюкасл Юнайтед
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3
04.02.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч 3 : 1Ньюкасл Юнайтед
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 4 : 1Ньюкасл Юнайтед
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Карабах» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

