Карабах - Ньюкасл Юнайтед 18 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
99
вр
Матеуш Кохальски
2
зщ
Матеус Силва
13
зщ
Бахлул Мустафазаде
81
зщ
Кевин Давид Медина Рентерия
44
зщ
Элвин Джафаргулиев
35
пз
Педро Бикальо
8
пз
Марко Янкович
15
пз
Леандру Андраде
9
пз
Хони Монтьель
10
пз
Абделла Зубир
17
нп
Камило Дуран
1
вр
Ник Поуп
2
зщ
Киран Триппьер
12
зщ
Малик Тшау
33
зщ
Дэн Бёрн
3
зщ
Льюис Холл
41
пз
Джейкоб Рэмси
8
пз
Сандро Тонали
28
пз
Джо Уиллок
11
нп
Харви Барнс
10
нп
Энтони Гордон
20
нп
Энтони Эланга
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов
Эдди Хау
История личных встреч
14.02.2026
Азербайджан — Премьер-лига
20-й тур
0 : 1
10.02.2026
Азербайджан — Премьер-лига
19-й тур
1 : 2
01.02.2026
Азербайджан — Премьер-лига
18-й тур
1 : 0
28.01.2026
Лига чемпионов
Общий этап. 8-й тур
6 : 0
24.01.2026
Азербайджан — Премьер-лига
17-й тур
0 : 2
14.02.2026
Кубок Англии
1/16 финала
1 : 3
10.02.2026
Англия — Премьер-лига
26-й тур
1 : 2
07.02.2026
Англия — Премьер-лига
25-й тур
2 : 3
04.02.2026
Англия — Кубок лиги
1/2 финала. 2-й матч
3 : 1
31.01.2026
Англия — Премьер-лига
24-й тур
4 : 1
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Карабах» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
