02:01 ()
Свернуть список

Словакия - Германия 18 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-02-2026 13:10
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
18 Февраля 2026 года в 14:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), 1/4 финала
Словакия
Германия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Германия, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия
Германия
Главные тренеры
Словакия Владимир Орсаг
Германия Харольд Крайс
История личных встреч
09.11.2024 Кубок Германии Кубок Германии Германия2 : 6Словакия
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Словакия4 : 6Германия
14.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Словакия1 : 2Германия
15.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Квалификация Словакия4 : 0Германия
15.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Германия3 : 2Словакия
10.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Словакия2 : 3 БГермания
10.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 3-й тур Словакия1 : 5Германия
06.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 3-й тур Германия2 : 3Словакия
01.05.2011 ЧМ-2011 Группа A. 2-й тур Словакия3 : 4Германия
18.05.2010 ЧМ-2010 Группа Е. 3-й тур Словакия1 : 2Германия
14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B 5 : 3Словакия
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B 2 : 3Словакия
11.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B Словакия4 : 1
20.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Словакия1 : 2
18.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Словакия1 : 5
17.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Квалификация Германия5 : 1
15.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C 5 : 1Германия
14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C Германия3 : 4
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C Германия3 : 1
20.05.2025 ЧМ-2025 Группа B Германия1 : 2 Б
Турнирная таблица
Квалификация
Швейцария
Италия
3 : 0
Германия
Франция
5 : 1
Чехия
Дания
3 : 2
Швеция
Латвия
17.02
1/4 финала
Словакия
Германия
18.02
Канада
Чехия
18.02
Финляндия
Швейцария
18.02
США
QP3
18.02
1/2 финала
20.02
20.02
За 3-е место
21.02
Финал
22.02

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close