Словакия - Германия 18 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Германия, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Владимир Орсаг
|Харольд Крайс
|09.11.2024
|Кубок Германии
|Кубок Германии
|2 : 6
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 6
|14.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|1 : 2
|15.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Квалификация
|4 : 0
|15.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|3 : 2
|10.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|2 : 3 Б
|10.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. 3-й тур
|1 : 5
|06.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. 3-й тур
|2 : 3
|01.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа A. 2-й тур
|3 : 4
|18.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа Е. 3-й тур
|1 : 2
|14.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|5 : 3
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|2 : 3
|11.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|4 : 1
|20.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа A
|1 : 2
|18.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа A
|1 : 5
|17.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Квалификация
|5 : 1
|15.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа C
|5 : 1
|14.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа C
|3 : 4
|12.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа C
|3 : 1
|20.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа B
|1 : 2 Б
| Швейцария
Италия
|3 : 0
| Германия
Франция
|5 : 1
| Чехия
Дания
|3 : 2
| Швеция
Латвия
|17.02
| Словакия
Германия
|18.02
| Канада
Чехия
|18.02
| Финляндия
Швейцария
|18.02
| США
QP3
|18.02
|20.02
|20.02
|21.02
|22.02