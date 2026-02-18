02:01 ()
Будё-Глимт - Интер 18 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-02-2026 22:00
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
18 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Будё-Глимт
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Интер М, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Интер М
Милан, Италия
12 Россия вр Никита Хайкин
20 Норвегия зщ Фредрик Шёвольд
4 Норвегия зщ Один Бёртуфт
6 Норвегия зщ Йостейн Гундерсен
15 Норвегия зщ Фредрик Бьёркан
26 Норвегия пз Хокон Эвьен
7 Норвегия пз Патрик Берг
19 Норвегия пз Сондре Брунстад
11 Норвегия нп Оле-Дидрик Бломберг
9 Дания нп Каспер Хёг
10 Норвегия нп Йенс Петтер Хёуге
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
15 Италия зщ Франческо Ачерби
11 Бразилия пз Луис Энрике
7 Польша пз Пётр Зелиньски
8 Хорватия пз Петар Сучич
32 Италия пз Федерико Димарко
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
14 Франция нп Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
Норвегия Хьетиль Кнутсен
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 2Будё-Глимт
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Будё-Глимт3 : 1
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 2Будё-Глимт
30.11.2025 Норвегия — Элитсерия 30-й тур Будё-Глимт5 : 0
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Будё-Глимт2 : 3
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Интер М3 : 2
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 5Интер М
04.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала Интер М2 : 1
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур 0 : 2Интер М
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 0 : 2Интер М
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Будё-Глимт» — «Интер». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

