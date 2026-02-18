Будё-Глимт - Интер 18 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Интер М, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Интер М
Милан, Италия
12
вр
Никита Хайкин
20
зщ
Фредрик Шёвольд
4
зщ
Один Бёртуфт
6
зщ
Йостейн Гундерсен
15
зщ
Фредрик Бьёркан
26
пз
Хокон Эвьен
7
пз
Патрик Берг
19
пз
Сондре Брунстад
11
нп
Оле-Дидрик Бломберг
9
нп
Каспер Хёг
10
нп
Йенс Петтер Хёуге
1
вр
Ян Зоммер
31
зщ
Янн Биссекк
25
зщ
Мануэль Аканджи
15
зщ
Франческо Ачерби
11
пз
Луис Энрике
7
пз
Пётр Зелиньски
8
пз
Петар Сучич
32
пз
Федерико Димарко
22
пз
Генрих Мхитарян
9
нп
Маркус Тюрам
14
нп
Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
Хьетиль Кнутсен
Кристиан Киву
История личных встреч
28.01.2026
Лига чемпионов
Общий этап. 8-й тур
1 : 2
20.01.2026
Лига чемпионов
Общий этап. 7-й тур
3 : 1
10.12.2025
Лига чемпионов
Общий этап. 6-й тур
2 : 2
30.11.2025
Норвегия — Элитсерия
30-й тур
5 : 0
25.11.2025
Лига чемпионов
Общий этап. 5-й тур
2 : 3
14.02.2026
Италия — Серия А
25-й тур
3 : 2
08.02.2026
Италия — Серия А
24-й тур
0 : 5
04.02.2026
Кубок Италии
1/4 финала
2 : 1
01.02.2026
Италия — Серия А
23-й тур
0 : 2
28.01.2026
Лига чемпионов
Общий этап. 8-й тур
0 : 2
