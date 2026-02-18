«Боруссия» Дортмунд одержала победу над «Аталантой» в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов

Дата публикации: 18-02-2026 01:34

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026 между дортмундской Боруссией и итальянской Аталантой из Бергамо. Встреча, прошедшая на домашнем стадионе "Дортмунд" в Германии, завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Главным судьёй был назначен Сердар Гёзюбююк из Харлема (Нидерланды).

Уже на третьей минуте гол в ворота Аталанты забил Сера Гирасси, открыв счёт и выведя Боруссию вперёд. Затем, на 42-й минуте, Максимилиан Байер удвоил преимущество хозяев, сделав счёт 2:0 до перерыва.

Ответный поединок состоится 25 февраля, в котором итальянская команда будет бороться за шанс изменить ход противостояния. По итогам группового этапа Лиги чемпионов дортмундцы набрали 11 очков, заняв 17-е место среди всех участников, а Аталанта заработала 13 очков и расположилась на 15-й позиции.

Стоит отметить, что финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет на знаменитом стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште, а решающая игра состоится 30 мая 2026 года. Этот матч станет кульминацией сезона и определит обладателя престижного трофея.

Таким образом, первый матч плей-офф продемонстрировал уверенную игру Боруссии, которая получила важное преимущество перед ответной встречей с итальянцами, однако все ещё предстоит решать судьбу путёвки в следующий раунд.