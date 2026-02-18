Моуринью удалён с поля за споры с арбитром в поединке «Бенфика» - «Реал»

Дата публикации: 18-02-2026 01:19

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью получил красную карточку на 86-й минуте матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» из-за споров с главным судьёй Франсуа Летексье. Сначала португальский специалист был предупреждён жёлтой карточкой, но несмотря на это, продолжал высказывать недовольство в адрес французского арбитра, что привело к его удалению с игрового поля.

Матч проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. На момент публикации новости счёт был 1:0 в пользу «сливочных» – мадридской команды.

Второй поединок между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля. Эта игра пройдёт на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, где обе команды будут бороться за выход в следующий этап турнира.

По результатам группового этапа Лиги чемпионов лиссабонская команда набрала девять очков и расположилась на 24-м месте в общем рейтинге участников. Мадридский клуб показал более успешный результат – 15 очков и девятое место в таблице.